Додано: Пон 28 гру, 2020 22:14

budivelnik написав: Навіть теоретично не може бути 1700 грн на домогосподарство

2 Різниця 1,68-0,90=0,78 * 100 Квт в місяць * 12 місяців =936 грн Навіть теоретично не може бути 1700 грн на домогосподарство2 Різниця 1,68-0,90=0,78 * 100 Квт в місяць * 12 місяців =936 грн

budivelnik написав: 3 Не всі домогосподарства споживають 100 і більше Квт*годин ( ті які спожили менше 100 Квт*годин) - ті менше й втратять 3 Не всі домогосподарства споживають 100 і більше Квт*годин ( ті які спожили менше 100 Квт*годин) - ті менше й втратять

Склонен с вами согласиться. Значит указанная доля потребления внутри социальных квот в 80% является завышенной. В самих расчетах ошибки нет - перепроверил, да и вы видите формулу.Если пойти не от большого к малому, а от малого к большому, то дополнительные расходы населения составят порядка 11 млрд грнА здесь у вас при правильной логике расчетов неправильный вывод по сути - больше всего потеряют именно те, кто потребляет до 100 кВтч, потому что размер их платежек вырастет сильнее.Вообще это самый антисоциальный способ повышения тарифов, который только мог выбрать Кабмин, потому что больше всего он бьет по бедным. Гораздо гуманее было бы пропорционально поднять и льготный, и стандартный тарифы. А еще гуманнее (и профессиональнее) - заканчивать с коррупцией на специальных зеленых и тепловых тарифах, на которых зарабатывают олигархи, а теряет - государство (Энергоатом) и потребители.PS: еще один вариант, где может быть ошибка - в реальности домохозяйств больше, чем оценивает Госстат, и многие из них - single-person. В этом случае тоже может выполняться условие, что 80% от 33 млрд кВтч потребляются по льготному тарифу