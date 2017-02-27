matroSkin писал(а): Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф ... если бы не верили, тогда не было бы смысла повышать тарифы. А тарифы повышают, значит верят что кредит будет. Пока есть возможность увеличивать нагрузку на население, кредиты будут давать.
Не так. Повышение тарифа (а точнее - отмена соц. льготы) - самое простое и немногое доступное пацанам из "маячков" МВФ (хотя в меморандуме про эти 100 квт не упомянуто). Это - имитация деятельности и возможность пропетлять с МВФ подольше, формально оставаясь в программе и маневрируя между США и ЕС. Не говоря о том, что 1 движением руки замечательно удовлетворяются оба главных содержателя и бенифициара режима.
budivelnik написав:Навіть теоретично не може бути 1700 грн на домогосподарство 2 Різниця 1,68-0,90=0,78 * 100 Квт в місяць * 12 місяців =936 грн
Склонен с вами согласиться. Значит указанная доля потребления внутри социальных квот в 80% является завышенной. В самих расчетах ошибки нет - перепроверил, да и вы видите формулу.
Если пойти не от большого к малому, а от малого к большому, то дополнительные расходы населения составят порядка 11 млрд грн
budivelnik написав:3 Не всі домогосподарства споживають 100 і більше Квт*годин ( ті які спожили менше 100 Квт*годин) - ті менше й втратять
А здесь у вас при правильной логике расчетов неправильный вывод по сути - больше всего потеряют именно те, кто потребляет до 100 кВтч, потому что размер их платежек вырастет сильнее.
Вообще это самый антисоциальный способ повышения тарифов, который только мог выбрать Кабмин, потому что больше всего он бьет по бедным. Гораздо гуманее было бы пропорционально поднять и льготный, и стандартный тарифы. А еще гуманнее (и профессиональнее) - заканчивать с коррупцией на специальных зеленых и тепловых тарифах, на которых зарабатывают олигархи, а теряет - государство (Энергоатом) и потребители.
PS: еще один вариант, где может быть ошибка - в реальности домохозяйств больше, чем оценивает Госстат, и многие из них - single-person. В этом случае тоже может выполняться условие, что 80% от 33 млрд кВтч потребляются по льготному тарифу
Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф, поэтому пока "программа" типа восстановлена и ставки приемлимы, хватают бридж-кредиты, дорожные займы, бонды на внешке и + по овгз валютой тарятся, заодно дают госам и прочей свите куда-то баксы девать под 3+%. фев-март - 1й пик выплат по внешнему госдогу.
Зачем мвф (к их кредитам прилагается пакет условий) если дают в других местах? надо брать не задумываясь. Мвф не кинет чтобы дефолта не было, но и лишнего не даст, потому что реформ, а нет деньги или проедят или разворуют.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$