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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70697070707170727073>
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав: Пн 28 дек, 2020 21:24

matroSkin писал(а):
Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф
...
если бы не верили, тогда не было бы смысла повышать тарифы. А тарифы повышают, значит верят что кредит будет. Пока есть возможность увеличивать нагрузку на население, кредиты будут давать.


Не так. Повышение тарифа (а точнее - отмена соц. льготы) - самое простое и немногое доступное пацанам из "маячков" МВФ (хотя в меморандуме про эти 100 квт не упомянуто). Это - имитация деятельности и возможность пропетлять с МВФ подольше, формально оставаясь в программе и маневрируя между США и ЕС.
Не говоря о том, что 1 движением руки замечательно удовлетворяются оба главных содержателя и бенифициара режима.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:09

Кіра хвалиться економічними і не тільки досягненями 2020
це перемога, товариші! :)

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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:14

  budivelnik написав:Навіть теоретично не може бути 1700 грн на домогосподарство
2 Різниця 1,68-0,90=0,78 * 100 Квт в місяць * 12 місяців =936 грн


Склонен с вами согласиться. Значит указанная доля потребления внутри социальных квот в 80% является завышенной. В самих расчетах ошибки нет - перепроверил, да и вы видите формулу.

Если пойти не от большого к малому, а от малого к большому, то дополнительные расходы населения составят порядка 11 млрд грн

  budivelnik написав:3 Не всі домогосподарства споживають 100 і більше Квт*годин ( ті які спожили менше 100 Квт*годин) - ті менше й втратять


А здесь у вас при правильной логике расчетов неправильный вывод по сути - больше всего потеряют именно те, кто потребляет до 100 кВтч, потому что размер их платежек вырастет сильнее.

Вообще это самый антисоциальный способ повышения тарифов, который только мог выбрать Кабмин, потому что больше всего он бьет по бедным. Гораздо гуманее было бы пропорционально поднять и льготный, и стандартный тарифы. А еще гуманнее (и профессиональнее) - заканчивать с коррупцией на специальных зеленых и тепловых тарифах, на которых зарабатывают олигархи, а теряет - государство (Энергоатом) и потребители.

PS: еще один вариант, где может быть ошибка - в реальности домохозяйств больше, чем оценивает Госстат, и многие из них - single-person. В этом случае тоже может выполняться условие, что 80% от 33 млрд кВтч потребляются по льготному тарифу
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:26

  Амвросий написав:
  matroSkin написав:Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф


если бы не верили, тогда не было бы смысла повышать тарифы. А тарифы повышают, значит верят что кредит будет. Пока есть возможность увеличивать нагрузку на население, кредиты будут давать.

Можно кредиты и не брать, если стричь крепостных до костей.
"Люди - это новая нефть"
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:28

  matroSkin написав:
  Яша написав: добавили ещё трехмесячный выпуск в долларах ОВГЗ на завтра. припекает.

*Відправлено з Чату


Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф, поэтому пока "программа" типа восстановлена и ставки приемлимы, хватают бридж-кредиты, дорожные займы, бонды на внешке и + по овгз валютой тарятся, заодно дают госам и прочей свите куда-то баксы девать под 3+%.
фев-март - 1й пик выплат по внешнему госдогу.

Зачем мвф (к их кредитам прилагается пакет условий) если дают в других местах? надо брать не задумываясь. Мвф не кинет чтобы дефолта не было, но и лишнего не даст, потому что реформ, а нет деньги или проедят или разворуют.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:40

  greenozon написав:Кіра хвалиться економічними і не тільки досягненями 2020
це перемога, товариші! :)


Откуда-же они лезут? Где у них гнездо?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А по теме можно: чем МБ будет год заканчивать?
Народные приметы - "на север": последние 3 года в эти 2 или 3 дня МБ между Крисмасом и НГ бакс сначала падал после выходных (кроме 2019), а потом уверенно рос - от 1% в 2017 до 2% в 2018 и 2019.
Обстоятельства, конечно, были разные, но более-менее отягощались ускоренным у(о)своением бюджета.
В 2019 в эти дни (точнее - 24.12, в Сочельник) случился годовой разворот: Нафтогаз продал мимо рынка, а нерезы пошли фиксить прибыль. 23,26 - запомните его таким...
Но тогда не было аукциона. А сейчас - есть, планируют, возможно, больше, чем 22.12 (но меньше, чем 15-го). Кому на МБ лить валюту - не очень видно (тактику нерезов здесь уже "раскрыли" + они еще после праздника не проснулись, хотя посмотрим завтра, как на них стимулусы животворящие повлияли).
Но и кому/под что ее покупать - тоже, не очень видно. Импортеры, не говоря о репатриантах, должны бы уже год закрыть. Да и спешить некуда - впереди январь, с пониженным спросом на валюту.
По идее, завтра с обеда на МБ можно повесить табличку "Все ушли на аукцион"
В мире бакс успокоился на уровне своего открытия сегодня.
Почему-то кажется, что банального повтора сценария "закончить год повыше" не будет, а будет +/- сегодня: не так тонко, но разнонаправленно, вверх-вниз, пару раз, а закончат примерно там же - ближе к 28.30. Хотя, конечно, пресловутые "банки-спекулянты" могут включить свой сценарий.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:53

  vitaliian написав:надо брать не задумываясь


чтобы окончательно превратиться в Сомали?
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:01

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Навіть теоретично не може бути 1700 грн на домогосподарство
2 Різниця 1,68-0,90=0,78 * 100 Квт в місяць * 12 місяців =936 грн
Склонен с вами согласиться. Значит указанная доля потребления внутри социальных квот в 80% является завышенной. В самих расчетах ошибки нет - перепроверил, да и вы видите формулу.
Если пойти не от большого к малому, а от малого к большому, то дополнительные расходы населения составят порядка 11 млрд грн
  budivelnik написав:3 Не всі домогосподарства споживають 100 і більше Квт*годин ( ті які спожили менше 100 Квт*годин) - ті менше й втратять
А здесь у вас при правильной логике расчетов неправильный вывод по сути - больше всего потеряют именно те, кто потребляет до 100 кВтч, потому что размер их платежек вырастет сильнее.

Вообще это самый антисоциальный способ повышения тарифов, который только мог выбрать Кабмин, потому что больше всего он бьет по бедным. Гораздо гуманее было бы пропорционально поднять и льготный, и стандартный тарифы. А еще гуманнее (и профессиональнее) - заканчивать с коррупцией на специальных зеленых и тепловых тарифах, на которых зарабатывают олигархи, а теряет - государство (Энергоатом) и потребители.
PS: еще один вариант, где может быть ошибка - в реальности домохозяйств больше, чем оценивает Госстат, и многие из них - single-person. В этом случае тоже может выполняться условие, что 80% от 33 млрд кВтч потребляются по льготному тарифу
Є ще один варіант
1 В Україні 17 380 000 квартир * 12 місяців * 78 грн =16,268 млрд грн (21 млрд квт*годин)- максимальні втрати населення
2 Тепер по уточненню
Як би це не дивно прозвучало , але на мій погляд близько 3-5 млн квартир не використовують повністю квоту в 100 квт* год/місяць
Причини різні , від опустившихся і дуже бідних ,яким обрізали енергію , до пенсіонерів які використовують 50 Квт*годин/місяць..( є й такі )
Тому реальні втрати населення від обнулення пільги менші 13-15 млрд грн.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 28 гру, 2020 23:09, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:А тарифы повышают, значит верят что кредит будет.
Если кредитов не будет то тарифы тем более надо повышать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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