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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7070707170727073>
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:08

  vitaliy_berdinskikh написав:Если кредитов не будет то тарифы тем более надо повышать.


зачем?
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:11

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Если кредитов не будет то тарифы тем более надо повышать.


зачем?

Потому что за текущие тарифы надо доплачивать из бюджета, а где эти деньги брать без кредитов МВФ?
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:15

  vitaliy_berdinskikh написав:Потому что за текущие тарифы надо доплачивать из бюджета, а где эти деньги брать без кредитов МВФ?


нет денег - выплаты на холд поставить, пока не появятся. К этому в любом случае прийдем. годом раньше, годом позже.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 28 гру, 2020 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:15

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Если кредитов не будет то тарифы тем более надо повышать.


зачем?

Потому что за текущие тарифы надо доплачивать из бюджета, а где эти деньги брать без кредитов МВФ?

За текущие доходы уже невозможно оплачивать текущие тарифы 2/3 населения по статистике ООН, где брать деньги для оплаты тарифов после повышения? Мы уже находимся на уровне южноафриканских стран, в этой одинокой реформе видите единственное развитие? Рано или поздно "поток" оплат прекратится, это нужно понимать.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zРадио написав:Вообще это самый антисоциальный способ повышения тарифов, который только мог выбрать Кабмин, потому что больше всего он бьет по бедным. Гораздо гуманее было бы пропорционально поднять и льготный, и стандартный тарифы.

Змінюєтся градація бідних і все буде гуманно й пропорційно)) Там же в проекті постанови з 1.04.21 до 300кВт 1,68грн, а вище по 3,42грн за 1кВт/год.
Багатші будуть платити більше, як Ви того й просили))
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:23

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Потому что за текущие тарифы надо доплачивать из бюджета, а где эти деньги брать без кредитов МВФ?


нет денег - выплаты на холд поставить, пока не появятся.

Тоесть не платить - это по твоему решение?

Ну попробуй на базаре с такой логикой купить елку или яйца на оливье.

Это пока всё было государственное можно было директора теплосети через колено нагнуть и заставить не выключать отопление при отсутствии оплаты. И если теплосетям пока что всё ещё трудно отключить конкретного должника, то газовщикам и электрикам - раз плюнуть. А в новых домах и у теплосетей проблем обычно уже нет.

И это пока что без предоплаты. А в будущем вполне возможно только по предоплате можно будет получать все коммунальные блага ибо нема дурных даром отапливать и освещать, тем более в государстве где халява это часть национальных традиций в отличии от какой-нибудь Германии.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:24

  budivelnik написав:2 Тепер по уточненню
Як би це не дивно прозвучало , але на мій погляд близько 3-5 млн квартир не використовують повністю квоту в 100 квт* год/місяць


Это даже не странно - это так и есть. В 50 кВтч очень тяжело вписаться даже бедным, но в 80 - реально.

А теперь промодерируем:

1. Если расходы э/э домохозяйством составляют 80 кВтч:
- текущие расходы в деньгах составляют 80 * 0,9 = 72 грн;
- расходы в деньгах после повышения составят 80 * 1,68 = 134,4 грн.

2. Если расходы э/э домохозяйством составляют 150 кВтч:
- текущие расходы в деньгах составляют 100 * 0,9 + 50 * 1,68 = 174 грн;
- расходы в деньгах после повышения составят 150 * 1,68 = 252 грн.


3. Если расходы э/э домохозяйством составляют 300 кВтч:
- текущие расходы в деньгах составляют 100 * 0,9 + 200 * 1,68 = 426 грн;
- расходы в деньгах после повышения составят 300 * 1,68 = 504 грн.

Вот и получается, что у 1-х (читай - самых бедных), расходы вырастут на 87%.
У 2-х (потребителей среднего достатка) - на 45%.
А у 3-х (условно богатых - тех, у кого много электроприборов) - на 18%.

PS: и не забываем, что подавляющее большинство у нас 1-х и тех, кто между 1-ми и 2-ми...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 28 гру, 2020 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:26

  vitaliy_berdinskikh написав:Тоесть не платить - это по твоему решение?


платить, но когда деньги появятся. А пока денег нет - не платить. Когда кредитор дает наркоману кредиты, который тут-же трынькает их на очередную дозу, кредитор прекрасно понимает риски. И если этот наркоман попал на лечение и у него нет денег для выплаты - это значит нужно ждать, пока он поправится.

Какой толк от нового кредита? Абсолютно никакого! Все деньги уйдут на коррупцию и олигархов. А долг, который выплачивать населению опять увеличится.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 28 гру, 2020 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:26

  stryzhko написав:Змінюєтся градація бідних і все буде гуманно й пропорційно)) Там же в проекті постанови з 1.04.21 до 300кВт 1,68грн, а вище по 3,42грн за 1кВт/год.
Багатші будуть платити більше, як Ви того й просили))


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Юмор оценил. Интересно, какая доля домохозяйств у нас выходит на пределы 300 кВчт?
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:платить, но когда деньги появятся.

Когда деньги появятся - тогда и приходите с ведром набрать газа и электричества.
Mind the gap.
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