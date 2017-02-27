Додано: Пон 28 гру, 2020 23:23

Амвросий написав: vitaliy_berdinskikh написав: Потому что за текущие тарифы надо доплачивать из бюджета, а где эти деньги брать без кредитов МВФ? Потому что за текущие тарифы надо доплачивать из бюджета, а где эти деньги брать без кредитов МВФ?



нет денег - выплаты на холд поставить, пока не появятся. нет денег -, пока не появятся.

Тоесть не платить - это по твоему решение?Ну попробуй на базаре с такой логикой купить елку или яйца на оливье.Это пока всё было государственное можно было директора теплосети через колено нагнуть и заставить не выключать отопление при отсутствии оплаты. И если теплосетям пока что всё ещё трудно отключить конкретного должника, то газовщикам и электрикам - раз плюнуть. А в новых домах и у теплосетей проблем обычно уже нет.И это пока что без предоплаты. А в будущем вполне возможно только по предоплате можно будет получать все коммунальные блага ибо нема дурных даром отапливать и освещать, тем более в государстве где халява это часть национальных традиций в отличии от какой-нибудь Германии.