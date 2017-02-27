Додано: Пон 28 гру, 2020 23:34

Амвросий написав: В Украине достаточно своего газа и электричества, чтобы не только себя снабжать, но и излишки другим продавать. В Украине достаточно своего газа и электричества, чтобы не только себя снабжать, но и излишки другим продавать.

Амвросий написав: Достаточно перекрыть краны и отключить рубильники на границах, Достаточно перекрыть краны и отключить рубильники на границах,

Амвросий написав: А какой смысл экспортировать, если добываемое сырье и электричество в Украине стоит в разы дороже, чем за границей, куда их Украина экспортирует? А какой смысл экспортировать, если добываемое сырье и электричество в Украине стоит в разы дороже, чем за границей, куда их Украина экспортирует?

Добывайте, продавайте в Украине дешево, продавайте за рубеж дорого - все вам только спасибо скажут и тут в Украине и там за рубежом.От этого появятся деньги в бюджете для оплаты компенсаций по заниженным тарифам?Сомневаюсь так как как раз от продажи зарубеж эти деньги в бюджете появляются.Вообще-то зарубежом сырье и электричество стоит дороже - потому его туда и продают.