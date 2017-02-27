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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7071707270737074>
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:29

  vitaliy_berdinskikh написав:Когда деньги появятся - тогда и приходите с ведром набрать газа и электричества.


Всё верно.
Нет денег - нет товара.
Есть деньги - есть товар.

В Украине достаточно своего газа и электричества, чтобы не только себя снабжать, но и излишки другим продавать.

Достаточно перекрыть краны и отключить рубильники на границах, грубо говоря экспорт сырья на время кризиса запретить и тарифы сами упадут. :D

А какой смысл экспортировать, если добываемое сырье и электричество в Украине стоит в разы дороже, чем за границей?
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 28 гру, 2020 23:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:В Украине достаточно своего газа и электричества, чтобы не только себя снабжать, но и излишки другим продавать.

Добывайте, продавайте в Украине дешево, продавайте за рубеж дорого - все вам только спасибо скажут и тут в Украине и там за рубежом.
  Амвросий написав:Достаточно перекрыть краны и отключить рубильники на границах,

От этого появятся деньги в бюджете для оплаты компенсаций по заниженным тарифам?

Сомневаюсь так как как раз от продажи зарубеж эти деньги в бюджете появляются.
  Амвросий написав:А какой смысл экспортировать, если добываемое сырье и электричество в Украине стоит в разы дороже, чем за границей, куда их Украина экспортирует?

Вообще-то зарубежом сырье и электричество стоит дороже - потому его туда и продают.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 28 гру, 2020 23:36, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:35

  ruvex написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Амвросий написав:
зачем?

Потому что за текущие тарифы надо доплачивать из бюджета, а где эти деньги брать без кредитов МВФ?

За текущие доходы уже невозможно оплачивать текущие тарифы 2/3 населения по статистике ООН, где брать деньги для оплаты тарифов после повышения? Мы уже находимся на уровне южноафриканских стран, в этой одинокой реформе видите единственное развитие? Рано или поздно "поток" оплат прекратится, это нужно понимать.

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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:38

  vitaliy_berdinskikh написав:От этого появятся деньги в бюджете для оплаты компенсаций по заниженным тарифам?


бюджет вообще не должен ничего и никому компенсировать. Все эти компенсации - это коррупция и воровство. Кому их компенсировать, олигархам? Так у них и так с финансами все прекрасно.

  vitaliy_berdinskikh написав:Вообще-то зарубежом сырье и электричество стоит дороже - потому его туда и продают.


стоимость электричества в Германии 20 EUR/MWh, а Украина закупает у олигархов по 200 EUR/MWh. Зеленый тариф называется. Вы уверены, что эта "компенсация" выплачиваемая за счет налогоплательщиков в виде 180 EUR за каждый MWh, действительно идет нуждающимся?

Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:49

  ruvex написав:За текущие доходы уже невозможно оплачивать текущие тарифы 2/3 населения по статистике ООН, где брать деньги для оплаты тарифов после повышения? Мы уже находимся на уровне южноафриканских стран, в этой одинокой реформе видите единственное развитие? Рано или поздно "поток" оплат прекратится, это нужно понимать.

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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:50

  flyman написав:zero sum game

Зачем кого-то в чем-то убеждать, дадим убедится скороспелым европезаторам на собственном горьком опыте. Когда страну выкачают, увидим, кто из них ее будет откачивать. Образование и медицину уже пора...но у учетом утечки работоспособного населения приняли иное решение, пусть "живет".
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:52

  ruvex написав:За текущие доходы уже невозможно оплачивать текущие тарифы 2/3 населения по статистике ООН, где брать деньги для оплаты тарифов после повышения? Мы уже находимся на уровне южноафриканских стран, в этой одинокой реформе видите единственное развитие? Рано или поздно "поток" оплат прекратится, это нужно понимать.

Будут изымать квартиры должников и продавать их в ипотеку под 10%. Учитывая что поставщику квартира досталась почти бесплатно можно даже компенсировать % по ипотеке покупателю, для ускорения сделки.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:57

  vitaliian написав:
  ruvex написав:За текущие доходы уже невозможно оплачивать текущие тарифы 2/3 населения по статистике ООН, где брать деньги для оплаты тарифов после повышения? Мы уже находимся на уровне южноафриканских стран, в этой одинокой реформе видите единственное развитие? Рано или поздно "поток" оплат прекратится, это нужно понимать.

Будут изымать квартиры должников и продавать их в ипотеку под 10%. Учитывая что поставщику квартира досталась почти бесплатно можно даже компенсировать % по ипотеке покупателю, для ускорения сделки.


То, что вы описали - это разбой согласно УК. К счастью, пока еще имущество должника изымается только для принудительной продажи, а разница между стоимостью имущества и суммой долга возвращается должнику.

Хотя чего только не сделаешь "під гаслами реформ" - так что все может быть... Надеюсь, законодатели вас не читают :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 28 гру, 2020 23:59, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:57

  vitaliian написав:
  ruvex написав:За текущие доходы уже невозможно оплачивать текущие тарифы 2/3 населения по статистике ООН, где брать деньги для оплаты тарифов после повышения? Мы уже находимся на уровне южноафриканских стран, в этой одинокой реформе видите единственное развитие? Рано или поздно "поток" оплат прекратится, это нужно понимать.

Будут изымать квартиры должников и продавать их в ипотеку под 10%. Учитывая что поставщику квартира досталась почти бесплатно можно даже компенсировать % по ипотеке покупателю, для ускорения сделки.

Каким образом это будут делать? Максимум что могут сделать это запугивать.
А если дернуться в суд, но они сильно мелочные деньги на это тратить, то любой нормальный юрист их порвет.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:06

  vitaliian написав:
  ruvex написав:За текущие доходы уже невозможно оплачивать текущие тарифы 2/3 населения по статистике ООН, где брать деньги для оплаты тарифов после повышения? Мы уже находимся на уровне южноафриканских стран, в этой одинокой реформе видите единственное развитие? Рано или поздно "поток" оплат прекратится, это нужно понимать.

Будут изымать квартиры должников и продавать их в ипотеку под 10%. Учитывая что поставщику квартира досталась почти бесплатно можно даже компенсировать % по ипотеке покупателю, для ускорения сделки.

Никто не будет в здравом уме оплачивать коммуналку уехав на заработки в штаты, только из принципа. Мы опять говорим о разных материях, не стоит сравнивать столицу и регионы. Люди сами уедут, в любую подходящую им страну по возможностям. Столица продержится чуть дольше. Но о какой ипотеке речь, если собственное население уезжает из городов, села уже фактически пустые? Одни пенсионеры, если у них нет родственников или они решили там остаться.
Друзья приезжали в гости...на два дня, уезжали будто за ними дамбу прорвало.
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