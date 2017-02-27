|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 гру, 2020 23:29
vitaliy_berdinskikh написав:
Когда деньги появятся - тогда и приходите с ведром набрать газа и электричества.
Всё верно.
Нет денег - нет товара.
Есть деньги - есть товар.
В Украине достаточно своего газа и электричества, чтобы не только себя снабжать, но и излишки другим продавать.
Достаточно перекрыть краны и отключить рубильники на границах, грубо говоря экспорт сырья на время кризиса запретить и тарифы сами упадут.
А какой смысл экспортировать, если добываемое сырье и электричество в Украине стоит в разы дороже, чем за границей?
Востаннє редагувалось Амвросий
в Пон 28 гру, 2020 23:36, всього редагувалось 2 разів.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 3099
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 691 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 гру, 2020 23:34
Амвросий написав:
В Украине достаточно своего газа и электричества, чтобы не только себя снабжать, но и излишки другим продавать.
Добывайте, продавайте в Украине дешево, продавайте за рубеж дорого - все вам только спасибо скажут и тут в Украине и там за рубежом.
Амвросий написав:
Достаточно перекрыть краны и отключить рубильники на границах,
От этого появятся деньги в бюджете для оплаты компенсаций по заниженным тарифам?
Сомневаюсь так как как раз от продажи зарубеж эти деньги в бюджете появляются.
Амвросий написав:
А какой смысл экспортировать, если добываемое сырье и электричество в Украине стоит в разы дороже, чем за границей, куда их Украина экспортирует?
Вообще-то зарубежом сырье и электричество стоит дороже - потому его туда и продают.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2519
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 605 раз.
- Подякували: 377 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 гру, 2020 23:35
ruvex написав: vitaliy_berdinskikh написав: Амвросий написав:
зачем?
Потому что за текущие тарифы надо доплачивать из бюджета, а где эти деньги брать без кредитов МВФ?
За текущие доходы уже невозможно оплачивать текущие тарифы 2/3 населения по статистике ООН, где брать деньги для оплаты тарифов после повышения? Мы уже находимся на уровне южноафриканских стран, в этой одинокой реформе видите единственное развитие? Рано или поздно "поток" оплат прекратится, это нужно понимать.
zero sum game, або по руськи "Трішкин кафтан"
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22851
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1194 раз.
- Подякували: 1706 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 28 гру, 2020 23:38
vitaliy_berdinskikh написав:
От этого появятся деньги в бюджете для оплаты компенсаций по заниженным тарифам?
бюджет вообще не должен ничего и никому компенсировать. Все эти компенсации - это коррупция и воровство. Кому их компенсировать, олигархам? Так у них и так с финансами все прекрасно.
vitaliy_berdinskikh написав:
Вообще-то зарубежом сырье и электричество стоит дороже - потому его туда и продают.
стоимость электричества в Германии 20 EUR/MWh, а Украина закупает у олигархов по 200 EUR/MWh. Зеленый тариф называется. Вы уверены, что эта "компенсация" выплачиваемая за счет налогоплательщиков в виде 180 EUR за каждый MWh, действительно идет нуждающимся?
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 3099
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 691 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 гру, 2020 23:49
ruvex написав:
За текущие доходы уже невозможно оплачивать текущие тарифы 2/3 населения по статистике ООН, где брать деньги для оплаты тарифов после повышения? Мы уже находимся на уровне южноафриканских стран, в этой одинокой реформе видите единственное развитие? Рано или поздно "поток" оплат прекратится, это нужно понимать.
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
-
lestat
-
-
- Повідомлень: 2464
- З нами з: 04.06.08
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 гру, 2020 23:50
flyman написав:
zero sum game
Зачем кого-то в чем-то убеждать, дадим убедится скороспелым европезаторам на собственном горьком опыте. Когда страну выкачают, увидим, кто из них ее будет откачивать. Образование и медицину уже пора...но у учетом утечки работоспособного населения приняли иное решение, пусть "живет".
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10377
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 782 раз.
- Подякували: 2306 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Пон 28 гру, 2020 23:52
ruvex написав:
За текущие доходы уже невозможно оплачивать текущие тарифы 2/3 населения по статистике ООН, где брать деньги для оплаты тарифов после повышения? Мы уже находимся на уровне южноафриканских стран, в этой одинокой реформе видите единственное развитие? Рано или поздно "поток" оплат прекратится, это нужно понимать.
Будут изымать квартиры должников и продавать их в ипотеку под 10%. Учитывая что поставщику квартира досталась почти бесплатно можно даже компенсировать % по ипотеке покупателю, для ускорения сделки.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5413
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1123 раз.
- Подякували: 1565 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 гру, 2020 23:57
vitaliian написав: ruvex написав:
За текущие доходы уже невозможно оплачивать текущие тарифы 2/3 населения по статистике ООН, где брать деньги для оплаты тарифов после повышения? Мы уже находимся на уровне южноафриканских стран, в этой одинокой реформе видите единственное развитие? Рано или поздно "поток" оплат прекратится, это нужно понимать.
Будут изымать квартиры должников и продавать их в ипотеку под 10%. Учитывая что поставщику квартира досталась почти бесплатно можно даже компенсировать % по ипотеке покупателю, для ускорения сделки.
То, что вы описали - это разбой согласно УК. К счастью, пока еще имущество должника изымается только для принудительной продажи, а разница между стоимостью имущества и суммой долга возвращается должнику.
Хотя чего только не сделаешь "під гаслами реформ" - так что все может быть... Надеюсь, законодатели вас не читают
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 28 гру, 2020 23:59, всього редагувалось 3 разів.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8920
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1712 раз.
- Подякували: 3843 раз.
-
- Профіль
-
13
6
3
Додано: Пон 28 гру, 2020 23:57
vitaliian написав: ruvex написав:
За текущие доходы уже невозможно оплачивать текущие тарифы 2/3 населения по статистике ООН, где брать деньги для оплаты тарифов после повышения? Мы уже находимся на уровне южноафриканских стран, в этой одинокой реформе видите единственное развитие? Рано или поздно "поток" оплат прекратится, это нужно понимать.
Будут изымать квартиры должников и продавать их в ипотеку под 10%. Учитывая что поставщику квартира досталась почти бесплатно можно даже компенсировать % по ипотеке покупателю, для ускорения сделки.
Каким образом это будут делать? Максимум что могут сделать это запугивать.
А если дернуться в суд, но они сильно мелочные деньги на это тратить, то любой нормальный юрист их порвет.
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
-
lestat
-
-
- Повідомлень: 2464
- З нами з: 04.06.08
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:06
vitaliian написав: ruvex написав:
За текущие доходы уже невозможно оплачивать текущие тарифы 2/3 населения по статистике ООН, где брать деньги для оплаты тарифов после повышения? Мы уже находимся на уровне южноафриканских стран, в этой одинокой реформе видите единственное развитие? Рано или поздно "поток" оплат прекратится, это нужно понимать.
Будут изымать квартиры должников и продавать их в ипотеку под 10%. Учитывая что поставщику квартира досталась почти бесплатно можно даже компенсировать % по ипотеке покупателю, для ускорения сделки.
Никто не будет в здравом уме оплачивать коммуналку уехав на заработки в штаты, только из принципа. Мы опять говорим о разных материях, не стоит сравнивать столицу и регионы. Люди сами уедут, в любую подходящую им страну по возможностям. Столица продержится чуть дольше. Но о какой ипотеке речь, если собственное население уезжает из городов, села уже фактически пустые? Одни пенсионеры, если у них нет родственников или они решили там остаться.
Друзья приезжали в гости...на два дня, уезжали будто за ними дамбу прорвало.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10377
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 782 раз.
- Подякували: 2306 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21256
|2772050
|
|
|7343
|1708259
|
П'ят 25 гру, 2020 18:57
ЛОБ
|
|634
|146342
|
|