Золотые слова. Отпускаем тарифы в свободное плавание и ничего не доплачиваем ни субсидиями, ни субвенциями.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Золотые слова. Отпускаем тарифы в свободное плавание и ничего не доплачиваем ни субсидиями, ни субвенциями.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:10
И этого никогда не будет в текущей модели страны, т.к. прекратится выкачка ресурсов в офшоры. Страна уже в прошлом.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 00:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Украине электричество стоит 0,90 копеек за киловат (при потребление до 100 кВт*ч) что по текущему среднему курсу харьковских обменок 34,35 составляет 2,62 центов.
30,88 / 2,62 = в Украине электричество дешевле в 11 раз
Даже если взять цену Болгарии где самая дешевая электроэнергия - всё равно получится что в Украине она дешевле в 3,8 раза.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 29 гру, 2020 00:24, всього редагувалось 3 разів.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
По решению суда о погашении задолженности за поставленную и неоплаченную услугу.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
По законодательству от любой услуги можно отказаться, по факту нельзя. Таким образом можно поставлять любые услуги и требовать их оплаты, вплоть до фильтрации воздуха от космической пыли.
О чем можно рассуждать вне поля правового государства, где гражданин не имеет прав и не принадлежит себе, он должен миллиарды фондам?
Вот и вся риторика, так которой на досуге стоит подумать, время для этого придет для всех.
Black Jack - White Business
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Додано: Вів 29 гру, 2020 00:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всі дані є на сайті НКРЕКП, але там градація 200-500кВт місто/село 14%/17% і понад 500кВт 1%/1% для мого обленерго. Думаю, орієнтовно до 15% "умовно багатих" буде сплачувати по 3,48грн/кВт*год
Востаннє редагувалось stryzhko в Вів 29 гру, 2020 00:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:29
78грн на квартиру максимум, а сколько боли и страданий...
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:35
Пример как раз хороший. Германия - страна, которая добровольно сдала атомную энергетику эко-активистам. Мол, мы достаточно богатые, чтобы это себе позволить. В соседней Франции, доля генерации АЭС в которой превышает 70%, тариф на э/э меньше 19 евро. И все соседние страны, включая Германию активно ее оттуда импортируют.
Так что можете, с одной стороны, оценить стоимость заигрывания с "зелеными" паразитами, а с другой не мешало бы сопоставить европейские тарифы с европейскими зарплатами, и посмотреть, сколько может купить средний немец по своим "высоким" тарифам, и сколько может купить средний украинец по своим "низким".
СМИ олигархов высмеивают такой подход - мол, причем тут зарплаты - но правда жизни в том, что стоимость товаров и услуг в разных странах разная именно потому что разная стоимость труда. И когда Ахметов на ДТЭКе будет платить столько же, сколько платят собственники E.ON своим сотрудникам, тогда и можно будет разглагольствовать об импортных паритетах
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не знаю при чём тут СМИ олигархов, но такой подход высмеивают так же логика и здравый разум. Цена айфона мало зависит от того продаётся он в Германии или Украине.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:41
А что будут делать пенсионеры, у которых уже сейчас пенсия 2200 (и это со стажем за 35 лет), а за коммуналку надо отдать 2500 и жить на минус?
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