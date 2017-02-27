Додано: Вів 29 гру, 2020 00:35

vitaliy_berdinskikh написав: Амвросий написав: стоимость электричества в Германии 20 EUR/MWh стоимость электричества в Германии 20 EUR/MWh

В Германии электричество стоит 30,88 центов за киловат . Вообще судя по тексту в Германии самое дорогое электричество среди стран ЕС. Так что ты выбрал очень плохой пример, детали в последнем абзаце.

. Вообще судя по тексту в Германии самое дорогое электричество среди стран ЕС. Так что ты выбрал очень плохой пример, детали в последнем абзаце.

Пример как раз хороший. Германия - страна, которая добровольно сдала атомную энергетику эко-активистам. Мол, мы достаточно богатые, чтобы это себе позволить. В соседней Франции, доля генерации АЭС в которой превышает 70%, тариф на э/э меньше 19 евро. И все соседние страны, включая Германию активно ее оттуда импортируют.Так что можете, с одной стороны, оценить стоимость заигрывания с "зелеными" паразитами, а с другой не мешало бы сопоставить европейские тарифы с европейскими зарплатами, и посмотреть, сколько может купить средний немец по своим "высоким" тарифам, и сколько может купить средний украинец по своим "низким".СМИ олигархов высмеивают такой подход - мол, причем тут зарплаты - но правда жизни в том, что стоимость товаров и услуг в разных странах разная именно потому что разная стоимость труда. И когда Ахметов на ДТЭКе будет платить столько же, сколько платят собственники E.ON своим сотрудникам, тогда и можно будет разглагольствовать об импортных паритетах