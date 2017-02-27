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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70727073707470757076>
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:бюджет вообще не должен ничего и никому компенсировать.

Золотые слова. Отпускаем тарифы в свободное плавание и ничего не доплачиваем ни субсидиями, ни субвенциями.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:10

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Амвросий написав:бюджет вообще не должен ничего и никому компенсировать.

Золотые слова. Отпускаем тарифы в свободное плавание и ничего не доплачиваем ни субсидиями, ни субвенциями.

И этого никогда не будет в текущей модели страны, т.к. прекратится выкачка ресурсов в офшоры. Страна уже в прошлом.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:стоимость электричества в Германии 20 EUR/MWh

В Германии электричество стоит 30,88 центов за киловат. Вообще судя по тексту в Германии самое дорогое электричество среди стран ЕС. Так что ты выбрал очень плохой пример, детали в последнем абзаце.

  Амвросий написав:а Украина закупает у олигархов по 200 EUR/MWh.

В Украине электричество стоит 0,90 копеек за киловат (при потребление до 100 кВт*ч) что по текущему среднему курсу харьковских обменок 34,35 составляет 2,62 центов.

30,88 / 2,62 = в Украине электричество дешевле в 11 раз :roll: :mrgreen:

Даже если взять цену Болгарии где самая дешевая электроэнергия - всё равно получится что в Украине она дешевле в 3,8 раза.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 29 гру, 2020 00:24, всього редагувалось 3 разів.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lestat написав:Каким образом это будут делать?

По решению суда о погашении задолженности за поставленную и неоплаченную услугу.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По законодательству от любой услуги можно отказаться, по факту нельзя. Таким образом можно поставлять любые услуги и требовать их оплаты, вплоть до фильтрации воздуха от космической пыли.
О чем можно рассуждать вне поля правового государства, где гражданин не имеет прав и не принадлежит себе, он должен миллиарды фондам?
Вот и вся риторика, так которой на досуге стоит подумать, время для этого придет для всех.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zРадио написав: Интересно, какая доля домохозяйств у нас выходит на пределы 300 кВчт?

Всі дані є на сайті НКРЕКП, але там градація 200-500кВт місто/село 14%/17% і понад 500кВт 1%/1% для мого обленерго. Думаю, орієнтовно до 15% "умовно багатих" буде сплачувати по 3,48грн/кВт*годЗображення
Востаннє редагувалось stryzhko в Вів 29 гру, 2020 00:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:29

  ruvex написав:По законодательству от любой услуги можно отказаться, по факту нельзя. Таким образом можно поставлять любые услуги и требовать их оплаты, вплоть до фильтрации воздуха от космической пыли.
О чем можно рассуждать вне поля правового государства, где гражданин не имеет прав и не принадлежит себе, он должен миллиарды фондам?
Вот и вся риторика, так которой на досуге стоит подумать, время для этого придет для всех.

78грн на квартиру максимум, а сколько боли и страданий...
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:35

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Амвросий написав:стоимость электричества в Германии 20 EUR/MWh

В Германии электричество стоит 30,88 центов за киловат. Вообще судя по тексту в Германии самое дорогое электричество среди стран ЕС. Так что ты выбрал очень плохой пример, детали в последнем абзаце.


Пример как раз хороший. Германия - страна, которая добровольно сдала атомную энергетику эко-активистам. Мол, мы достаточно богатые, чтобы это себе позволить. В соседней Франции, доля генерации АЭС в которой превышает 70%, тариф на э/э меньше 19 евро. И все соседние страны, включая Германию активно ее оттуда импортируют.

Так что можете, с одной стороны, оценить стоимость заигрывания с "зелеными" паразитами, а с другой не мешало бы сопоставить европейские тарифы с европейскими зарплатами, и посмотреть, сколько может купить средний немец по своим "высоким" тарифам, и сколько может купить средний украинец по своим "низким".

СМИ олигархов высмеивают такой подход - мол, причем тут зарплаты - но правда жизни в том, что стоимость товаров и услуг в разных странах разная именно потому что разная стоимость труда. И когда Ахметов на ДТЭКе будет платить столько же, сколько платят собственники E.ON своим сотрудникам, тогда и можно будет разглагольствовать об импортных паритетах
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:СМИ олигархов высмеивают такой подход - мол, причем тут зарплаты

Не знаю при чём тут СМИ олигархов, но такой подход высмеивают так же логика и здравый разум. Цена айфона мало зависит от того продаётся он в Германии или Украине.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:41

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Амвросий написав:бюджет вообще не должен ничего и никому компенсировать.

Золотые слова. Отпускаем тарифы в свободное плавание и ничего не доплачиваем ни субсидиями, ни субвенциями.

А что будут делать пенсионеры, у которых уже сейчас пенсия 2200 (и это со стажем за 35 лет), а за коммуналку надо отдать 2500 и жить на минус?
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