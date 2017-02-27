Так может тогда поведаете, что формирует дикую разницу в себестоимости производства между Украиной и Германией, если сырье - это биржевой товар, который стоит в портах обеих стран одинаковых денег? С нетерпением жду!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:42
Так может тогда поведаете, что формирует дикую разницу в себестоимости производства между Украиной и Германией, если сырье - это биржевой товар, который стоит в портах обеих стран одинаковых денег? С нетерпением жду!
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:48
Совершенно верно, если цена растет - прикручиваем экспорт. Снижается - убираем ограничения на экспорт. И никаких субсидий и дотаций.
Бюджет не должен быть чьей-то кормушкой.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 29 гру, 2020 00:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Отримуватимуть субсидії, як і всі попередні 5 років і сплачуватимуть по 200-300грн. Ви на мінус 5 років жили до цього, як в тому анекдоті?))
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:52
При чём тут экспорт совершенно не понятно.
Ты же только что согласился что мы не компенсируем тарифы, следовательно нам нет нужды что-либо прикручивать.
Но даже если регулировать то тем более нельзя сокращать экспорта электроэнергии - сокращать экспорт дорогой электроэнергии это всё равно что пилить сук на котором сидишь - меньше денег от продажи дорогой электроэнергии за границу, а следовательно меньше возможностей доплачивать за тариф 0,9 копеек за киловат.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Именно! Потому уравниваем цены на электроэнергию с Германией и бёрём за электричество полную цену: нефиг давать украинским лентяям дешевую электрику за которую бюргеры готовы заплатить звонкой монетой.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 29 гру, 2020 00:54, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:53
Додано: Вів 29 гру, 2020 01:04
Представьте что вы картошку выращиваете. Вы же в первую очередь себя будете ею обеспечивать и уже излишки будете продавать. Также и с электричеством. Страна его добывает чтобы в первую очередь тратить на свои нужды - на развитие своей экономики. На экспорт должны идти излишки. И необходим механизм для ограничения экспорта в случае недостатка сырья и ресурсов.
Ограничение экспорта сырья и ресурсов и является таким механизмом. Например у США основная специализация - это электроника и хайтек. И у них есть ограничения на экспорт.
На экспорт той-же вакцины от ковида в США есть ограничения, т.к. заявлен приоритет на доступ к вакцине для граждан США.
Точно также должно быть с электричеством и газом. В первую очередь газом и электричеством должны снабжаться граждане Украины и лишь затем остатки можно продавать на экспорт.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 29 гру, 2020 01:07, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 29 гру, 2020 01:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Звичайно можливо і є добропорядні пенсіонери, які всю пенсію справно несуть олігархам і живуть в мінус, але ще не зустрічав таких вживу, лише віртуальних диванних і принципових, які гордо відмовляються від подачок держави й просять у дітей. Таких напевно 3-5%.
Додано: Вів 29 гру, 2020 01:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А у торгующих электриеством дома лучины или в офисах костры в бочках?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 гру, 2020 01:09
а я наоборот - не встречал получающих субсидию. Мои родители субсидию не получают, пенсия у них около 2 тыс грн. Других источников доходов нет.
Я не говорю, что получающих субсидию нет, наверно есть. Деньги-же на субсидии куда-то уходят немалые... Но речь не об этом.
Субсидию выдают чтобы оплачивать завышенные тарифы. Т.е. по сути субсидия финансирует не тех у кого не хватает доходов. Субсидии финансируют олигархров получающих сверхдоходы за счет использования монополии и завышения тарифов.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 29 гру, 2020 01:13, всього редагувалось 1 раз.
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