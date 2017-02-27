Додано: Вів 29 гру, 2020 01:04

vitaliy_berdinskikh написав: При чём тут экспорт совершенно не понятно.

При чём тут экспорт совершенно не понятно.

Представьте что вы картошку выращиваете. Вы же в первую очередь себя будете ею обеспечивать и уже излишки будете продавать. Также и с электричеством. Страна его добывает чтобы в первую очередь тратить на свои нужды - на развитие своей экономики. На экспорт должны идти излишки. И необходим механизм для ограничения экспорта в случае недостатка сырья и ресурсов.Ограничение экспорта сырья и ресурсов и является таким механизмом. Например у США основная специализация - это электроника и хайтек. И у них есть ограничения на экспорт.На экспорт той-же вакцины от ковида в США есть ограничения, т.к. заявлен приоритет на доступ к вакцине для граждан США.Точно также должно быть с электричеством и газом. В первую очередь газом и электричеством должны снабжаться граждане Украины и лишь затем остатки можно продавать на экспорт.