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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7073707470757076>
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  zРадио написав:СМИ олигархов высмеивают такой подход - мол, причем тут зарплаты

Не знаю при чём тут СМИ олигархов, но такой подход высмеивают так же логика и здравый разум.


Так может тогда поведаете, что формирует дикую разницу в себестоимости производства между Украиной и Германией, если сырье - это биржевой товар, который стоит в портах обеих стран одинаковых денег? С нетерпением жду!
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:48

  vitaliy_berdinskikh написав:Золотые слова. Отпускаем тарифы в свободное плавание и ничего не доплачиваем ни субсидиями, ни субвенциями.


Совершенно верно, если цена растет - прикручиваем экспорт. Снижается - убираем ограничения на экспорт. И никаких субсидий и дотаций.

Бюджет не должен быть чьей-то кормушкой.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 29 гру, 2020 00:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hxbbgaf написав:[
А что будут делать пенсионеры, у которых уже сейчас пенсия 2200 (и это со стажем за 35 лет), а за коммуналку надо отдать 2500 и жить на минус?

Отримуватимуть субсидії, як і всі попередні 5 років і сплачуватимуть по 200-300грн. Ви на мінус 5 років жили до цього, як в тому анекдоті?))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:52

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Золотые слова. Отпускаем тарифы в свободное плавание и ничего не доплачиваем ни субсидиями, ни субвенциями.


Совершенно верно, если цена растет - прикручиваем экспорт. Снижается - убираем ограничения на экспорт.

При чём тут экспорт совершенно не понятно.

Ты же только что согласился что мы не компенсируем тарифы, следовательно нам нет нужды что-либо прикручивать.

Но даже если регулировать то тем более нельзя сокращать экспорта электроэнергии - сокращать экспорт дорогой электроэнергии это всё равно что пилить сук на котором сидишь - меньше денег от продажи дорогой электроэнергии за границу, а следовательно меньше возможностей доплачивать за тариф 0,9 копеек за киловат.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Бюджет не должен быть чьей-то кормушкой.

Именно! Потому уравниваем цены на электроэнергию с Германией и бёрём за электричество полную цену: нефиг давать украинским лентяям дешевую электрику за которую бюргеры готовы заплатить звонкой монетой.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 29 гру, 2020 00:54, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:53

  stryzhko написав:Отримуватимуть субсидії, як і всі попередні 5 років і сплачуватимуть по 200-300грн. Ви на мінус 5 років жили до цього, як в тому анекдоті?))


далеко не все пенсионеры получают субсидии даже при низких доходах. Чтобы субсидию получать нужно быть профессиональным нахлебником.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 01:04

  vitaliy_berdinskikh написав:При чём тут экспорт совершенно не понятно.


Представьте что вы картошку выращиваете. Вы же в первую очередь себя будете ею обеспечивать и уже излишки будете продавать. Также и с электричеством. Страна его добывает чтобы в первую очередь тратить на свои нужды - на развитие своей экономики. На экспорт должны идти излишки. И необходим механизм для ограничения экспорта в случае недостатка сырья и ресурсов.

Ограничение экспорта сырья и ресурсов и является таким механизмом. Например у США основная специализация - это электроника и хайтек. И у них есть ограничения на экспорт.

На экспорт той-же вакцины от ковида в США есть ограничения, т.к. заявлен приоритет на доступ к вакцине для граждан США.
https://www.dw.com/en/coronavirus-diges ... a-55859711

https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN28H2O2

Точно также должно быть с электричеством и газом. В первую очередь газом и электричеством должны снабжаться граждане Украины и лишь затем остатки можно продавать на экспорт. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 29 гру, 2020 01:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 01:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Амвросий написав:далеко не все пенсионеры получают субсидии даже при низких доходах. Чтобы субсидию получать нужно быть профессиональным нахлебником.

Звичайно можливо і є добропорядні пенсіонери, які всю пенсію справно несуть олігархам і живуть в мінус, але ще не зустрічав таких вживу, лише віртуальних диванних і принципових, які гордо відмовляються від подачок держави й просять у дітей. Таких напевно 3-5%.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 01:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Представьте что вы картошку выращиваете. Вы же в первую очередь себя будете ею обеспечивать и уже излишки будете продавать. Также и с электричеством.

А у торгующих электриеством дома лучины или в офисах костры в бочках?
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You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 01:09

  stryzhko написав:Звичайно можливо і є добропорядні пенсіонери, які всю пенсію справно несуть олігархам і живуть в мінус, але ще не зустрічав таких вживу


а я наоборот - не встречал получающих субсидию. Мои родители субсидию не получают, пенсия у них около 2 тыс грн. Других источников доходов нет.

Я не говорю, что получающих субсидию нет, наверно есть. Деньги-же на субсидии куда-то уходят немалые... Но речь не об этом.

Субсидию выдают чтобы оплачивать завышенные тарифы. Т.е. по сути субсидия финансирует не тех у кого не хватает доходов. Субсидии финансируют олигархров получающих сверхдоходы за счет использования монополии и завышения тарифов.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 29 гру, 2020 01:13, всього редагувалось 1 раз.
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