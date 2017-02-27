vitaliy_berdinskikh написав:
Две страницы назад ты рассказывал всем нам что мы электричество продаём заграницу дешевле внутренних цен. А теперь уже приводишь в качестве примера США которая ограничением экспорта по дорогим ценам наоборот снижает цену внутри.
в чём противоречие? Всё так и есть - выработанное в Украине электричество олигархи продают на порядок дороже внутри Украины, чем на экспорт.
Ну вот например:
1) Украина закупает по 200 EUR/MWh (зеленый тариф) у олигархов, отказываясь закупать у АЭС по 16.45 EUR/MWh. Причём зеленым договорам на закупку по 200 EUR/MWh гарантирован приоритет до 2030 года.
2) Средние цены на электричество в той-же Германии 20 EUR/MWh. Это там, где цены на электричество в Европе одни из самых дорогих.
3) Украинские олигархи продающие Украине по 200 EUR/MWh СЭС и ВЭС, собираются экспортировать электроэнергию АЭС по 20 EUR/MWh в Европу. Правда не знаю - уже экспртировали или только собираются.
В таких условиях не удивительно, что государство оплачивает все хотелки олигархов за счет налогоплательщиков а тарифы при этом растут.