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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7073707470757076
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 01:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Ограничение экспорта сырья и ресурсов и является таким механизмом.

Две страницы назад ты рассказывал всем нам что мы электричество продаём заграницу дешевле внутренних цен. А теперь уже приводишь в качестве примера США которая ограничением экспорта по дорогим ценам наоборот снижает цену внутри.

Между этими сообщениями нет извинений за тупейший фейк про дешевую электрику в ЕС.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 01:34

  vitaliy_berdinskikh написав:Две страницы назад ты рассказывал всем нам что мы электричество продаём заграницу дешевле внутренних цен. А теперь уже приводишь в качестве примера США которая ограничением экспорта по дорогим ценам наоборот снижает цену внутри.


в чём противоречие? Всё так и есть - выработанное в Украине электричество олигархи продают на порядок дороже внутри Украины, чем на экспорт.

Ну вот например:

1) Украина закупает по 200 EUR/MWh (зеленый тариф) у олигархов, отказываясь закупать у АЭС по 16.45 EUR/MWh. Причём зеленым договорам на закупку по 200 EUR/MWh гарантирован приоритет до 2030 года.

2) Средние цены на электричество в той-же Германии 20 EUR/MWh. Это там, где цены на электричество в Европе одни из самых дорогих.

3) Украинские олигархи продающие Украине по 200 EUR/MWh СЭС и ВЭС, собираются экспортировать электроэнергию АЭС по 20 EUR/MWh в Европу. Правда не знаю - уже экспртировали или только собираются.

В таких условиях не удивительно, что государство оплачивает все хотелки олигархов за счет налогоплательщиков а тарифы при этом растут.
Амвросий
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