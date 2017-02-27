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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7067706870697070
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:23

  Яша написав: добавили ещё трехмесячный выпуск в долларах ОВГЗ на завтра. припекает.

*Відправлено з Чату


Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф, поэтому пока "программа" типа восстановлена и ставки приемлимы, хватают бридж-кредиты, дорожные займы, бонды на внешке и + по овгз валютой тарятся, заодно дают госам и прочей свите куда-то баксы девать под 3+%.
фев-март - 1й пик выплат по внешнему госдогу.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:09

Кіра хвалиться економічними і не тільки досягненями 2020
це перемога, товариші! :)

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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:28

  matroSkin написав:
  Яша написав: добавили ещё трехмесячный выпуск в долларах ОВГЗ на завтра. припекает.

*Відправлено з Чату


Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф, поэтому пока "программа" типа восстановлена и ставки приемлимы, хватают бридж-кредиты, дорожные займы, бонды на внешке и + по овгз валютой тарятся, заодно дают госам и прочей свите куда-то баксы девать под 3+%.
фев-март - 1й пик выплат по внешнему госдогу.

Зачем мвф (к их кредитам прилагается пакет условий) если дают в других местах? надо брать не задумываясь. Мвф не кинет чтобы дефолта не было, но и лишнего не даст, потому что реформ, а нет деньги или проедят или разворуют.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А по теме можно: чем МБ будет год заканчивать?
Народные приметы - "на север": последние 3 года в эти 2 или 3 дня МБ между Крисмасом и НГ бакс сначала падал после выходных (кроме 2019), а потом уверенно рос - от 1% в 2017 до 2% в 2018 и 2019.
Обстоятельства, конечно, были разные, но более-менее отягощались ускоренным у(о)своением бюджета.
В 2019 в эти дни (точнее - 24.12, в Сочельник) случился годовой разворот: Нафтогаз продал мимо рынка, а нерезы пошли фиксить прибыль. 23,26 - запомните его таким...
Но тогда не было аукциона. А сейчас - есть, планируют, возможно, больше, чем 22.12 (но меньше, чем 15-го). Кому на МБ лить валюту - не очень видно (тактику нерезов здесь уже "раскрыли" + они еще после праздника не проснулись, хотя посмотрим завтра, как на них стимулусы животворящие повлияли).
Но и кому/под что ее покупать - тоже, не очень видно. Импортеры, не говоря о репатриантах, должны бы уже год закрыть. Да и спешить некуда - впереди январь, с пониженным спросом на валюту.
По идее, завтра с обеда на МБ можно повесить табличку "Все ушли на аукцион"
В мире бакс успокоился на уровне своего открытия сегодня.
Почему-то кажется, что банального повтора сценария "закончить год повыше" не будет, а будет +/- сегодня: не так тонко, но разнонаправленно, вверх-вниз, пару раз, а закончат примерно там же - ближе к 28.30. Хотя, конечно, пресловутые "банки-спекулянты" могут включить свой сценарий.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 08:29

28.12.2020 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість відповідно до наданої Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 199,5 млн гривень.
Striker
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  #<1 ... 7067706870697070
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