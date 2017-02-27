Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф, поэтому пока "программа" типа восстановлена и ставки приемлимы, хватают бридж-кредиты, дорожные займы, бонды на внешке и + по овгз валютой тарятся, заодно дают госам и прочей свите куда-то баксы девать под 3+%. фев-март - 1й пик выплат по внешнему госдогу.
Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф, поэтому пока "программа" типа восстановлена и ставки приемлимы, хватают бридж-кредиты, дорожные займы, бонды на внешке и + по овгз валютой тарятся, заодно дают госам и прочей свите куда-то баксы девать под 3+%. фев-март - 1й пик выплат по внешнему госдогу.
Зачем мвф (к их кредитам прилагается пакет условий) если дают в других местах? надо брать не задумываясь. Мвф не кинет чтобы дефолта не было, но и лишнего не даст, потому что реформ, а нет деньги или проедят или разворуют.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
А по теме можно: чем МБ будет год заканчивать? Народные приметы - "на север": последние 3 года в эти 2 или 3 дня МБ между Крисмасом и НГ бакс сначала падал после выходных (кроме 2019), а потом уверенно рос - от 1% в 2017 до 2% в 2018 и 2019. Обстоятельства, конечно, были разные, но более-менее отягощались ускоренным у(о)своением бюджета. В 2019 в эти дни (точнее - 24.12, в Сочельник) случился годовой разворот: Нафтогаз продал мимо рынка, а нерезы пошли фиксить прибыль. 23,26 - запомните его таким... Но тогда не было аукциона. А сейчас - есть, планируют, возможно, больше, чем 22.12 (но меньше, чем 15-го). Кому на МБ лить валюту - не очень видно (тактику нерезов здесь уже "раскрыли" + они еще после праздника не проснулись, хотя посмотрим завтра, как на них стимулусы животворящие повлияли). Но и кому/под что ее покупать - тоже, не очень видно. Импортеры, не говоря о репатриантах, должны бы уже год закрыть. Да и спешить некуда - впереди январь, с пониженным спросом на валюту. По идее, завтра с обеда на МБ можно повесить табличку "Все ушли на аукцион" В мире бакс успокоился на уровне своего открытия сегодня. Почему-то кажется, что банального повтора сценария "закончить год повыше" не будет, а будет +/- сегодня: не так тонко, но разнонаправленно, вверх-вниз, пару раз, а закончат примерно там же - ближе к 28.30. Хотя, конечно, пресловутые "банки-спекулянты" могут включить свой сценарий.
28.12.2020 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість відповідно до наданої Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 199,5 млн гривень.
Найвища точка курсу цього року повинна була бути 30 листопада, але я казав про курс 29- не дотягнули, доиягнули до 28,6. Тобто, як ви вже зрозуміли, курс до кінця року буде в межах 28-28, 2. На період локдауну, аж до 24 січня, може навіть бути нижче 28. А далі-буде бачно далі:) З повагою."
Жаль, по идее до 27.ХХ в этом году уже не успеем упасть) А было бы красивое завершение года.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф, поэтому пока "программа" типа восстановлена и ставки приемлимы, хватают бридж-кредиты, дорожные займы, бонды на внешке и + по овгз валютой тарятся, заодно дают госам и прочей свите куда-то баксы девать под 3+%. фев-март - 1й пик выплат по внешнему госдогу.
"бридж кредит" название заморское... по нашему это швыдкогроши для мировых неудачников.
наколядовал шмыгаль 300 лямов на полгодика за 7%, гуляй рванина.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 29.12.2020.....................28,2778 Гривна укрепилась на 9 копеек. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. После утреннего кофе двинулись вниз, сузив по дороге спред до 2 копеек. К 11 опустились на 4 копейки и замедлили снижение. За следующие 20 минут потеряли еще полкопейки и остановились. К 12 выросли на копейку. В мире доллар ночью, в рабочее время для США, рос, потом начал падать и сейчас торгуется около вчерашних минимумов. Справочный курс встретили котировками 28.2650 - 28.2850, что на 3.5 копейки ниже открытия. НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах существенно уменьшились. Это произошло за счет роста объема суточных сертификатов до впечатляющих 63 млрд. Это больше, чем было в конце прошлого года, но чуть меньше, чем в первых числах этого. В целом, пытаемся повторить картину встречи прошлого Нового Года. Немного отобрала и наличка. Добавили ликвидности расходы казначейства, которые были значительно скромнее, чем накануне.
В четверг объем валютного рынка снова сократился с 487.7 до 440.9 млн. Обороты чистые. Есть ощущение, что в преддверии череды праздников деловая активность сворачивается, но это не точно. Клиентское предложение выросло и почти догнало сократившийся спрос, а по объему оперативных сделок (без форвардов) даже превысило.