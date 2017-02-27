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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7068706970707071>
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:23

  Яша написав: добавили ещё трехмесячный выпуск в долларах ОВГЗ на завтра. припекает.

*Відправлено з Чату


Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф, поэтому пока "программа" типа восстановлена и ставки приемлимы, хватают бридж-кредиты, дорожные займы, бонды на внешке и + по овгз валютой тарятся, заодно дают госам и прочей свите куда-то баксы девать под 3+%.
фев-март - 1й пик выплат по внешнему госдогу.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:09

Кіра хвалиться економічними і не тільки досягненями 2020
це перемога, товариші! :)

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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:28

  matroSkin написав:
  Яша написав: добавили ещё трехмесячный выпуск в долларах ОВГЗ на завтра. припекает.

*Відправлено з Чату


Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф, поэтому пока "программа" типа восстановлена и ставки приемлимы, хватают бридж-кредиты, дорожные займы, бонды на внешке и + по овгз валютой тарятся, заодно дают госам и прочей свите куда-то баксы девать под 3+%.
фев-март - 1й пик выплат по внешнему госдогу.

Зачем мвф (к их кредитам прилагается пакет условий) если дают в других местах? надо брать не задумываясь. Мвф не кинет чтобы дефолта не было, но и лишнего не даст, потому что реформ, а нет деньги или проедят или разворуют.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А по теме можно: чем МБ будет год заканчивать?
Народные приметы - "на север": последние 3 года в эти 2 или 3 дня МБ между Крисмасом и НГ бакс сначала падал после выходных (кроме 2019), а потом уверенно рос - от 1% в 2017 до 2% в 2018 и 2019.
Обстоятельства, конечно, были разные, но более-менее отягощались ускоренным у(о)своением бюджета.
В 2019 в эти дни (точнее - 24.12, в Сочельник) случился годовой разворот: Нафтогаз продал мимо рынка, а нерезы пошли фиксить прибыль. 23,26 - запомните его таким...
Но тогда не было аукциона. А сейчас - есть, планируют, возможно, больше, чем 22.12 (но меньше, чем 15-го). Кому на МБ лить валюту - не очень видно (тактику нерезов здесь уже "раскрыли" + они еще после праздника не проснулись, хотя посмотрим завтра, как на них стимулусы животворящие повлияли).
Но и кому/под что ее покупать - тоже, не очень видно. Импортеры, не говоря о репатриантах, должны бы уже год закрыть. Да и спешить некуда - впереди январь, с пониженным спросом на валюту.
По идее, завтра с обеда на МБ можно повесить табличку "Все ушли на аукцион"
В мире бакс успокоился на уровне своего открытия сегодня.
Почему-то кажется, что банального повтора сценария "закончить год повыше" не будет, а будет +/- сегодня: не так тонко, но разнонаправленно, вверх-вниз, пару раз, а закончат примерно там же - ближе к 28.30. Хотя, конечно, пресловутые "банки-спекулянты" могут включить свой сценарий.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 08:29

28.12.2020 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість відповідно до наданої Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 199,5 млн гривень.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Найвища точка курсу цього року повинна була бути 30 листопада, але я казав про курс 29- не дотягнули, доиягнули до 28,6.
Тобто, як ви вже зрозуміли, курс до кінця року буде в межах 28-28, 2.
На період локдауну, аж до 24 січня, може навіть бути нижче 28.
А далі-буде бачно далі:)
З повагою."
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:49

  alex10 написав:
  Амвросий написав:все уже в евро сидят?

нет. в дол.
Это не модно сейчас. Сравниваем курсы по банкам и обменкам и думаем.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Жаль, по идее до 27.ХХ в этом году уже не успеем упасть) А было бы красивое завершение года.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:13

  matroSkin написав:
  Яша написав: добавили ещё трехмесячный выпуск в долларах ОВГЗ на завтра. припекает.

*Відправлено з Чату


Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф, поэтому пока "программа" типа восстановлена и ставки приемлимы, хватают бридж-кредиты, дорожные займы, бонды на внешке и + по овгз валютой тарятся, заодно дают госам и прочей свите куда-то баксы девать под 3+%.
фев-март - 1й пик выплат по внешнему госдогу.


"бридж кредит" название заморское... по нашему это швыдкогроши для мировых неудачников.

наколядовал шмыгаль 300 лямов на полгодика за 7%, гуляй рванина. :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.12.2020.....................28,2778
Гривна укрепилась на 9 копеек.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. После утреннего кофе двинулись вниз, сузив по дороге спред до 2 копеек. К 11 опустились на 4 копейки и замедлили снижение. За следующие 20 минут потеряли еще полкопейки и остановились. К 12 выросли на копейку.
В мире доллар ночью, в рабочее время для США, рос, потом начал падать и сейчас торгуется около вчерашних минимумов.
Справочный курс встретили котировками 28.2650 - 28.2850, что на 3.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно уменьшились. Это произошло за счет роста объема суточных сертификатов до впечатляющих 63 млрд. Это больше, чем было в конце прошлого года, но чуть меньше, чем в первых числах этого. В целом, пытаемся повторить картину встречи прошлого Нового Года. Немного отобрала и наличка. Добавили ликвидности расходы казначейства, которые были значительно скромнее, чем накануне.

В четверг объем валютного рынка снова сократился с 487.7 до 440.9 млн. Обороты чистые. Есть ощущение, что в преддверии череды праздников деловая активность сворачивается, но это не точно. Клиентское предложение выросло и почти догнало сократившийся спрос, а по объему оперативных сделок (без форвардов) даже превысило.
Сибарит
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