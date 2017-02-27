Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф, поэтому пока "программа" типа восстановлена и ставки приемлимы, хватают бридж-кредиты, дорожные займы, бонды на внешке и + по овгз валютой тарятся, заодно дают госам и прочей свите куда-то баксы девать под 3+%. фев-март - 1й пик выплат по внешнему госдогу.
"бридж кредит" название заморское... по нашему это швыдкогроши для мировых неудачников.
наколядовал шмыгаль 300 лямов на полгодика за 7%, гуляй рванина.
Кажуть люди до квiтня вистачить , а далі по колу .
С форвардом, лично у меня негативный опыт. Про другие не скажу. Форвард закрыл возможность внеурочного доступа к пополнению через терминал. Ходить по часам в банк нет возможности. Терез сторониие терминалы платить повышенный процент - пропадает смысл в неудобном форварде. Депозит более 150 тыс грн выдергивал с трудом, предоставлял документы, что нажиты эти "баснословные" средства не коррупционным путем. Закрыли в итоге карты и я, и жена... с облегчением.
1z_dnepr написав:Депозит более 150 тыс грн выдергивал с трудом, предоставлял документы, что нажиты эти "баснословные" средства не коррупционным путем. Закрыли в итоге карты и я, и жена... с облегчением.
видимо не хотели с вами расставаться. Я снимаю-пополняю без вопросов.
С форвардом, лично у меня негативный опыт. Про другие не скажу. Форвард закрыл возможность внеурочного доступа к пополнению через терминал. Ходить по часам в банк нет возможности. Терез сторониие терминалы платить повышенный процент - пропадает смысл в неудобном форварде. Депозит более 150 тыс грн выдергивал с трудом, предоставлял документы, что нажиты эти "баснословные" средства не коррупционным путем. Закрыли в итоге карты и я, и жена... с облегчением.
Тоесть когда открывали депо документы происхождения средств не просили, а при выдаче дай?!) Интересно какими законами они это аргументируют..
1z_dnepr написав:Форвард закрыл возможность внеурочного доступа к пополнению через терминал. Ходить по часам в банк нет возможности. Терез сторониие терминалы платить повышенный процент - пропадает смысл в неудобном форварде.
Пополняется monobank через iBox, потом тянуть на Форвард с Моно. Никаких проблем с пополнением.
дядя Caша написав: In memory Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0277 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0053 Повні оберти МБ за тиждень - 2690,6054 Середні оберти за тиждень - 538,1211 Середні оберти за рік - 363,0120 СередньоТижневе - 27,7942
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,1309 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0062 Повні оберти МБ за тиждень - 1700,0472 Середні оберти за тиждень - 425,0118 Середні оберти за рік - 364,0201 СередньоТижневе - 28,2649
Середні оберти за тиждень гарненько присіли, десь на 113 млн.грн. Здається Державні валютні залучення вже розпродали!
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,2778 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,9769 грн./дол. і це на 1.30(1,23) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода при продажі доляра 4,82(4,57) відсотка. Вона знову підросла.
Доляр перекуплено на 1,30 гривні по показниках року!
Думайте самі, вирішуйте самі, купувати той доляр, чи ні!!!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 28,2649 грн./дол., а продавав дорожче!!!
PS Ліквідності для проведення сьогодняшнього аукціону по ОВГЗ вистачає. Її більше ніж в 2,5 рази більше чим перед останнім проведенним. Її знову приховали в нічних сертифікатах НБУ, знизивши коррахунки нижче визначеного місячного нормативу.
PPS Тут керівник НБУ озвався. Ну не встиг він добитися в цьому році відміни податку на відсотки пересічних з депозиту. Ну не зміг... Чекайте ще рік. Такої, мабуть не можна той бюджет передивлятися по року
А ще, тільки 18% подоходного, військовий чіпати не будемо. Де ж ти був, коли той військовий з доходу по ОВДП відміняли??? Поверни його туди, ми ще не повернули Крим, Донецьк, Луганськ. Нам ще свій протиповітрянній комплекс треби робити!
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.