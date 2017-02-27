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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7069707070717072>
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:27

  Moneta написав:
  matroSkin написав:
  Яша написав: добавили ещё трехмесячный выпуск в долларах ОВГЗ на завтра. припекает.

*Відправлено з Чату


Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф, поэтому пока "программа" типа восстановлена и ставки приемлимы, хватают бридж-кредиты, дорожные займы, бонды на внешке и + по овгз валютой тарятся, заодно дают госам и прочей свите куда-то баксы девать под 3+%.
фев-март - 1й пик выплат по внешнему госдогу.


"бридж кредит" название заморское... по нашему это швыдкогроши для мировых неудачников.

наколядовал шмыгаль 300 лямов на полгодика за 7%, гуляй рванина. :mrgreen:

Кажуть люди до квiтня вистачить , а далі по колу :).
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:28

  Alex2006 написав:Жаль, по идее до 27.ХХ в этом году уже не успеем упасть) А было бы красивое завершение года.
возможно в январе, благодаря локдаунам, ничего хорошего для гривны.
Востаннє редагувалось Proofy в Вів 29 гру, 2020 12:29, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:29

  Striker написав:Monobank, Альфа, Forward.
С форвардом, лично у меня негативный опыт. Про другие не скажу. Форвард закрыл возможность внеурочного доступа к пополнению через терминал. Ходить по часам в банк нет возможности. Терез сторониие терминалы платить повышенный процент - пропадает смысл в неудобном форварде. Депозит более 150 тыс грн выдергивал с трудом, предоставлял документы, что нажиты эти "баснословные" средства не коррупционным путем. Закрыли в итоге карты и я, и жена... с облегчением.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:30

  Proofy написав:
  Alex2006 написав:Жаль, по идее до 27.ХХ в этом году уже не успеем упасть) А было бы красивое завершение года.
возможно в январе, благодаря локдаунам, ничего хорошего для гривны.

жду с надеждой)
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  1z_dnepr написав:Депозит более 150 тыс грн выдергивал с трудом, предоставлял документы, что нажиты эти "баснословные" средства не коррупционным путем. Закрыли в итоге карты и я, и жена... с облегчением.
видимо не хотели с вами расставаться. Я снимаю-пополняю без вопросов.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  1z_dnepr написав:жду с надеждой)


Что ждете?
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:32

  1z_dnepr написав:
  Striker написав:Monobank, Альфа, Forward.
С форвардом, лично у меня негативный опыт. Про другие не скажу. Форвард закрыл возможность внеурочного доступа к пополнению через терминал. Ходить по часам в банк нет возможности. Терез сторониие терминалы платить повышенный процент - пропадает смысл в неудобном форварде. Депозит более 150 тыс грн выдергивал с трудом, предоставлял документы, что нажиты эти "баснословные" средства не коррупционным путем. Закрыли в итоге карты и я, и жена... с облегчением.

Тоесть когда открывали депо документы происхождения средств не просили, а при выдаче дай?!) Интересно какими законами они это аргументируют..
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:35

  1z_dnepr написав:Форвард закрыл возможность внеурочного доступа к пополнению через терминал. Ходить по часам в банк нет возможности. Терез сторониие терминалы платить повышенный процент - пропадает смысл в неудобном форварде.

Пополняется monobank через iBox, потом тянуть на Форвард с Моно. Никаких проблем с пополнением.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:35

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 4809 :shock: на добу за 24 грудня.


Тільки цифри за 2 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0277
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0053
Повні оберти МБ за тиждень - 2690,6054
Середні оберти за тиждень - 538,1211
Середні оберти за рік - 363,0120
СередньоТижневе - 27,7942

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,1309
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0062
Повні оберти МБ за тиждень - 1700,0472
Середні оберти за тиждень - 425,0118
Середні оберти за рік - 364,0201
СередньоТижневе - 28,2649


Середні оберти за тиждень гарненько присіли, десь на 113 млн.грн. Здається Державні валютні залучення вже розпродали!

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,2778 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,9769 грн./дол. і це на 1.30(1,23) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода при продажі доляра 4,82(4,57) відсотка. Вона знову підросла.

Доляр перекуплено на 1,30 гривні по показниках року!

Думайте самі, вирішуйте самі, купувати той доляр, чи ні!!!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 28,2649 грн./дол., а продавав дорожче!!!


Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

PS
Ліквідності для проведення сьогодняшнього аукціону по ОВГЗ вистачає. Її більше ніж в 2,5 рази більше чим перед останнім проведенним. Її знову приховали в нічних сертифікатах НБУ, знизивши коррахунки нижче визначеного місячного нормативу.

Зображення

PPS
Тут керівник НБУ озвався. Ну не встиг він добитися в цьому році відміни податку на відсотки пересічних з депозиту. Ну не зміг... Чекайте ще рік. :twisted: Такої, мабуть не можна той бюджет передивлятися по року :idea:

А ще, тільки 18% подоходного, військовий чіпати не будемо. Де ж ти був, коли той військовий з доходу по ОВДП відміняли??? Поверни його туди, ми ще не повернули Крим, Донецьк, Луганськ. Нам ще свій протиповітрянній комплекс треби робити!

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

шо там, остаточно подолалы коррупцию, раз никого с баулами гривни нету?
Alex2007
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