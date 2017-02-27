Lady_N написав:Кто сказал, что я их "держу"? Деньги работают. Почти все операции идут через 24. Иногда приходится залезать в льготный период по кредиту. Вы можете назвать другой банк с таким же удобным функционалом и меньшими % по кредиту или бОльшими по депо на остаток средств?
Monobank, Альфа, Forward.
Спасибо, конечно. Стесняюсь спросить о комиссии по операциям с карт этих банков на Приватовские и обратно, поскольку 99% моих бизнес-партнеров работают по Приватовским картам.
Может бизнес, так сказать, партнерам рассказать о существовании других, более удобных, банков?
Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф, поэтому пока "программа" типа восстановлена и ставки приемлимы, хватают бридж-кредиты, дорожные займы, бонды на внешке и + по овгз валютой тарятся, заодно дают госам и прочей свите куда-то баксы девать под 3+%. фев-март - 1й пик выплат по внешнему госдогу.
"бридж кредит" название заморское... по нашему это швыдкогроши для мировых неудачников.
наколядовал шмыгаль 300 лямов на полгодика за 7%, гуляй рванина.
так що, загончик був щоб злити раніше позичене по смачному курсу? тепер ще тре буде ще одни, для 300 лямів, чи вони прийдуть і зразу підуть на виплату інших позик?