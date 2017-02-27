RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7069707070717072
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:00

  Lady_N написав:
  Striker написав:
  Lady_N написав:Кто сказал, что я их "держу"? Деньги работают. Почти все операции идут через 24. Иногда приходится залезать в льготный период по кредиту.
Вы можете назвать другой банк с таким же удобным функционалом и меньшими % по кредиту или бОльшими по депо на остаток средств?

Monobank, Альфа, Forward.


Спасибо, конечно. Стесняюсь спросить о комиссии по операциям с карт этих банков на Приватовские и обратно, поскольку 99% моих бизнес-партнеров работают по Приватовским картам.

Может бизнес, так сказать, партнерам рассказать о существовании других, более удобных, банков?
rollo
 
Повідомлень: 1099
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:56

  Moneta написав:
  matroSkin написав:
  Яша написав: добавили ещё трехмесячный выпуск в долларах ОВГЗ на завтра. припекает.

*Відправлено з Чату


Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф, поэтому пока "программа" типа восстановлена и ставки приемлимы, хватают бридж-кредиты, дорожные займы, бонды на внешке и + по овгз валютой тарятся, заодно дают госам и прочей свите куда-то баксы девать под 3+%.
фев-март - 1й пик выплат по внешнему госдогу.


"бридж кредит" название заморское... по нашему это швыдкогроши для мировых неудачников.

наколядовал шмыгаль 300 лямов на полгодика за 7%, гуляй рванина. :mrgreen:

так що, загончик був щоб злити раніше позичене по смачному курсу?
тепер ще тре буде ще одни, для 300 лямів, чи вони прийдуть і зразу підуть на виплату інших позик?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22853
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 1706 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:59

  Investor_K написав:
  1z_dnepr написав:жду с надеждой)


Что ждете?
понятно чего,откупа :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1766
З нами з: 24.10.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Украинские банки больше не могут покупать ОВГЗ без ущерба для экономики – глава Совета НБУ --- https://finance.liga.net/bank/novosti/u ... soveta-nbu
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1311
З нами з: 23.04.09
Подякував: 596 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:08

  rasmus написав:Украинские банки больше не могут покупать ОВГЗ без ущерба для экономики – глава Совета НБУ --- https://finance.liga.net/bank/novosti/u ... soveta-nbu

Ой да ладно. Один раз - не пи... (С)
Еще много много раз!
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10297
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1266 раз.
Подякували: 2924 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 7069707070717072
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: centurionus і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2126, 2127, 2128
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21276 2774483
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 гру, 2020 15:13
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7343 1708434
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 18:57
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 146378
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1710)
29.12.2020 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.