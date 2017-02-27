Додано: Вів 29 гру, 2020 16:08

Искатель написав: Сегодня его тоже не будет. Есть неофициальная инфа, что до Нового года уже не будет Нацбанка с интервенциями. В крайнем случае, Укргаз подстрахует. Сегодня его тоже не будет. Есть неофициальная инфа, что до Нового года уже не будет Нацбанка с интервенциями. В крайнем случае, Укргаз подстрахует.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............29.12.2020...........30.12.2020дата розрахунку..............28.12.2020............29.12.2020Євро.................................34,6458.................34,6375...-0.02%Долар США......................28,3668....................-0.37%После полудня гривна укрепилась еще на три четверти копейки.Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. После утреннего кофе двинулись вниз, сузив по дороге спред до 2 копеек. К 11 опустились на 4 копейки и замедлили снижение. За следующие 20 минут потеряли еще полкопейки и остановились. К 12 выросли на копейку.В мире доллар ночью, в рабочее время для США, рос, потом начал падать и сейчас торгуется около вчерашних минимумов.Справочный курс встретили котировками 28.2650 - 28.2850, что на 3.5 копейки ниже открытия.После 12 приподнялись еще на полкопейки, чуток постояли и к обеду достаточно резко опустились сразу на 7 копеек, растянув спред до 2.5 копеек. После короткого обеда опустились еще на 4 копейки.Официальный курс встретили котировками 28.1600 - 28.1850. За день упали на 14 копеек относительно открытия и на 13 копеек относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2020(7.01) - 23.6862 (0*) +4582019(3.01) - 27.6883 (0*) +582018(3.01) - 28.0672 (0**)2016 - 26.8932 (+24)* После рабочей субботы** После нерабочей пятницыЕсть впечатление, что Укргаз не дождался крайнего случая и стал продавать просто потому, что надо