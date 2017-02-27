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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7070707170727073>
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:00

  Lady_N написав:
  Striker написав:
  Lady_N написав:Кто сказал, что я их "держу"? Деньги работают. Почти все операции идут через 24. Иногда приходится залезать в льготный период по кредиту.
Вы можете назвать другой банк с таким же удобным функционалом и меньшими % по кредиту или бОльшими по депо на остаток средств?

Monobank, Альфа, Forward.


Спасибо, конечно. Стесняюсь спросить о комиссии по операциям с карт этих банков на Приватовские и обратно, поскольку 99% моих бизнес-партнеров работают по Приватовским картам.

Может бизнес, так сказать, партнерам рассказать о существовании других, более удобных, банков?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:56

  Moneta написав:
  matroSkin написав:
  Яша написав: добавили ещё трехмесячный выпуск в долларах ОВГЗ на завтра. припекает.

*Відправлено з Чату


Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф, поэтому пока "программа" типа восстановлена и ставки приемлимы, хватают бридж-кредиты, дорожные займы, бонды на внешке и + по овгз валютой тарятся, заодно дают госам и прочей свите куда-то баксы девать под 3+%.
фев-март - 1й пик выплат по внешнему госдогу.


"бридж кредит" название заморское... по нашему это швыдкогроши для мировых неудачников.

наколядовал шмыгаль 300 лямов на полгодика за 7%, гуляй рванина. :mrgreen:

так що, загончик був щоб злити раніше позичене по смачному курсу?
тепер ще тре буде ще одни, для 300 лямів, чи вони прийдуть і зразу підуть на виплату інших позик?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:59

  Investor_K написав:
  1z_dnepr написав:жду с надеждой)


Что ждете?
понятно чего,откупа :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Украинские банки больше не могут покупать ОВГЗ без ущерба для экономики – глава Совета НБУ --- https://finance.liga.net/bank/novosti/u ... soveta-nbu
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:08

  rasmus написав:Украинские банки больше не могут покупать ОВГЗ без ущерба для экономики – глава Совета НБУ --- https://finance.liga.net/bank/novosti/u ... soveta-nbu

Ой да ладно. Один раз - не пи... (С)
Еще много много раз!
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:42

  Alex2007 написав:шо там, остаточно подолалы коррупцию, раз никого с баулами гривни нету?

З декількох місць було чутно, що налили бюджетні кошти на всякі "потрібні" контори. На етапі конвертації в гривневу готівку.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:47

  Trast написав:Найвища точка курсу цього року повинна була бути 30 листопада, але я казав про курс 29- не дотягнули, доиягнули до 28,6.
Тобто, як ви вже зрозуміли, курс до кінця року буде в межах 28-28, 2.
На період локдауну, аж до 24 січня, може навіть бути нижче 28.
А далі-буде бачно далі:)
З повагою."

Какой ваш прогноз на начало нового года -январь, февраль ?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:49

  Kravec_5 написав:
  1z_dnepr написав:С форвардом, лично у меня негативный опыт. Про другие не скажу. Форвард закрыл возможность внеурочного доступа к пополнению через терминал. Ходить по часам в банк нет возможности. Терез сторониие терминалы платить повышенный процент - пропадает смысл в неудобном форварде. Депозит более 150 тыс грн выдергивал с трудом, предоставлял документы, что нажиты эти "баснословные" средства не коррупционным путем. Закрыли в итоге карты и я, и жена... с облегчением.

Тоесть когда открывали депо документы происхождения средств не просили, а при выдаче дай?!) Интересно какими законами они это аргументируют..

Эта новая практика становится все более популярна у многих банков
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:08

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............29.12.2020...........30.12.2020
дата розрахунку..............28.12.2020............29.12.2020
Євро.................................34,6458.................34,6375...-0.02%
Долар США......................28,3668.................28,2605...-0.37%
После полудня гривна укрепилась еще на три четверти копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. После утреннего кофе двинулись вниз, сузив по дороге спред до 2 копеек. К 11 опустились на 4 копейки и замедлили снижение. За следующие 20 минут потеряли еще полкопейки и остановились. К 12 выросли на копейку.
В мире доллар ночью, в рабочее время для США, рос, потом начал падать и сейчас торгуется около вчерашних минимумов.
Справочный курс встретили котировками 28.2650 - 28.2850, что на 3.5 копейки ниже открытия.
После 12 приподнялись еще на полкопейки, чуток постояли и к обеду достаточно резко опустились сразу на 7 копеек, растянув спред до 2.5 копеек. После короткого обеда опустились еще на 4 копейки.
Официальный курс встретили котировками 28.1600 - 28.1850. За день упали на 14 копеек относительно открытия и на 13 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020(7.01) - 23.6862 (0*) +458
2019(3.01) - 27.6883 (0*) +58

2018(3.01) - 28.0672 (0**)
2016 - 26.8932 (+24)
* После рабочей субботы
** После нерабочей пятницы

  Искатель написав:Сегодня его тоже не будет. Есть неофициальная инфа, что до Нового года уже не будет Нацбанка с интервенциями. В крайнем случае, Укргаз подстрахует.

Есть впечатление, что Укргаз не дождался крайнего случая и стал продавать просто потому, что надо :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:36

29.12.2020 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість відповідно до наданої Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 80,7 млн гривень.
Striker
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