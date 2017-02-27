Lady_N написав:Кто сказал, что я их "держу"? Деньги работают. Почти все операции идут через 24. Иногда приходится залезать в льготный период по кредиту. Вы можете назвать другой банк с таким же удобным функционалом и меньшими % по кредиту или бОльшими по депо на остаток средств?
Monobank, Альфа, Forward.
Спасибо, конечно. Стесняюсь спросить о комиссии по операциям с карт этих банков на Приватовские и обратно, поскольку 99% моих бизнес-партнеров работают по Приватовским картам.
Может бизнес, так сказать, партнерам рассказать о существовании других, более удобных, банков?
Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф, поэтому пока "программа" типа восстановлена и ставки приемлимы, хватают бридж-кредиты, дорожные займы, бонды на внешке и + по овгз валютой тарятся, заодно дают госам и прочей свите куда-то баксы девать под 3+%. фев-март - 1й пик выплат по внешнему госдогу.
"бридж кредит" название заморское... по нашему это швыдкогроши для мировых неудачников.
наколядовал шмыгаль 300 лямов на полгодика за 7%, гуляй рванина.
так що, загончик був щоб злити раніше позичене по смачному курсу? тепер ще тре буде ще одни, для 300 лямів, чи вони прийдуть і зразу підуть на виплату інших позик?
Trast написав:Найвища точка курсу цього року повинна була бути 30 листопада, але я казав про курс 29- не дотягнули, доиягнули до 28,6. Тобто, як ви вже зрозуміли, курс до кінця року буде в межах 28-28, 2. На період локдауну, аж до 24 січня, може навіть бути нижче 28. А далі-буде бачно далі:) З повагою."
Какой ваш прогноз на начало нового года -январь, февраль ?
1z_dnepr написав:С форвардом, лично у меня негативный опыт. Про другие не скажу. Форвард закрыл возможность внеурочного доступа к пополнению через терминал. Ходить по часам в банк нет возможности. Терез сторониие терминалы платить повышенный процент - пропадает смысл в неудобном форварде. Депозит более 150 тыс грн выдергивал с трудом, предоставлял документы, что нажиты эти "баснословные" средства не коррупционным путем. Закрыли в итоге карты и я, и жена... с облегчением.
Тоесть когда открывали депо документы происхождения средств не просили, а при выдаче дай?!) Интересно какими законами они это аргументируют..
Эта новая практика становится все более популярна у многих банков
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............29.12.2020...........30.12.2020 дата розрахунку..............28.12.2020............29.12.2020 Євро.................................34,6458.................34,6375...-0.02% Долар США......................28,3668.................28,2605...-0.37% После полудня гривна укрепилась еще на три четверти копейки. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. После утреннего кофе двинулись вниз, сузив по дороге спред до 2 копеек. К 11 опустились на 4 копейки и замедлили снижение. За следующие 20 минут потеряли еще полкопейки и остановились. К 12 выросли на копейку. В мире доллар ночью, в рабочее время для США, рос, потом начал падать и сейчас торгуется около вчерашних минимумов. Справочный курс встретили котировками 28.2650 - 28.2850, что на 3.5 копейки ниже открытия. После 12 приподнялись еще на полкопейки, чуток постояли и к обеду достаточно резко опустились сразу на 7 копеек, растянув спред до 2.5 копеек. После короткого обеда опустились еще на 4 копейки. Официальный курс встретили котировками 28.1600 - 28.1850. За день упали на 14 копеек относительно открытия и на 13 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020(7.01) - 23.6862 (0*) +458 2019(3.01) - 27.6883 (0*) +58
2018(3.01) - 28.0672 (0**) 2016 - 26.8932 (+24) * После рабочей субботы ** После нерабочей пятницы
Искатель написав:Сегодня его тоже не будет. Есть неофициальная инфа, что до Нового года уже не будет Нацбанка с интервенциями. В крайнем случае, Укргаз подстрахует.
Есть впечатление, что Укргаз не дождался крайнего случая и стал продавать просто потому, что надо
29.12.2020 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість відповідно до наданої Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 80,7 млн гривень.