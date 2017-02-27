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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7070707170727073
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:43

  Елена8 написав:
  Kravec_5 написав:Тоесть когда открывали депо документы происхождения средств не просили, а при выдаче дай?!) Интересно какими законами они это аргументируют..

Эта новая практика становится все более популярна у многих банков

Больше всего умиляют глупцы, которые несут в банки под такие жалкие проценты в рисковой бумаге свое заработанное.

Иначе как коррупционным путем нажитое, вменяемый человек (который может заработать 150 тысяч), нести в банк не будет.

Потому новая практика вполне логична. Если тебе не жалко своих денег, значит нажил ты их коррупционным путем, а не заработал.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:59

  rasmus написав:Украинские банки больше не могут покупать ОВГЗ без ущерба для экономики – глава Совета НБУ --- https://finance.liga.net/bank/novosti/u ... soveta-nbu

Вже доволі довго пан Данилишин системно та цілеспрямовано агітує та підводить українців до того, щоб наш НБУ активно приймав участь у накачуванні ліквідності як це роблять центробанки розвинених країн світу. При чому він стверджує, що цей процес буде мати мінімальний вплив на курсові коливання та інфляцію.
Ще 31 березня Рада НБУ скасувала заборону регулятору купувати ОВДП
https://finclub.net/ua/news/rada-nbu-sk ... torom.html
При такому лобіюванні та такому стані справ із бюджетним дефіцитом, а також враховуючи кількість паперів ОВДП на балансі у банків, старання Богдана Данилишина можуть втілитись в життя вже у 2021 році. І тільки час покаже чи був він правий.

Користуючись нагодою, ще раз хочу нагадати. Всі проблеми в Україні поступово вирішаться лише/завдяки одній єдиній реформі. СУДОВІЙ! Все решта - це похідне від цієї реформи. Цікаво, скільки нових президентів та майданів необхідно. щоб вона відбулась?
По валюті - швидше за все до кінця року нічого цікавого не відбудеться. А враховуючи короткий робочий тиждень на початку року, то якесь пожвавлення можна очікувати тільки після свят. Я все ж таки продовжую чекати 29 грн/дол. Подивимось, що із того вийде.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:07

  Zebra написав:Больше всего умиляют глупцы, которые несут в банки под такие жалкие проценты в рисковой бумаге свое заработанное.

Иначе как коррупционным путем нажитое, вменяемый человек (который может заработать 150 тысяч), нести в банк не будет.


А де він буде їх нести?.. Тримати всі заощадження вдома - це до першого пограбування.
sergey_sryvkin
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