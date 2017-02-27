Додано: Вів 29 гру, 2020 16:59

rasmus написав: Украинские банки больше не могут покупать ОВГЗ без ущерба для экономики – глава Совета НБУ --- https://finance.liga.net/bank/novosti/u ... soveta-nbu Украинские банки больше не могут покупать ОВГЗ без ущерба для экономики – глава Совета НБУ ---

Вже доволі довго пан Данилишин системно та цілеспрямовано агітує та підводить українців до того, щоб наш НБУ активно приймав участь у накачуванні ліквідності як це роблять центробанки розвинених країн світу. При чому він стверджує, що цей процес буде мати мінімальний вплив на курсові коливання та інфляцію.Ще 31 березня Рада НБУ скасувала заборону регулятору купувати ОВДППри такому лобіюванні та такому стані справ із бюджетним дефіцитом, а також враховуючи кількість паперів ОВДП на балансі у банків, старання Богдана Данилишина можуть втілитись в життя вже у 2021 році. І тільки час покаже чи був він правий.Користуючись нагодою, ще раз хочу нагадати. Всі проблеми в Україні поступово вирішаться лише/завдяки одній єдиній реформі. СУДОВІЙ! Все решта - це похідне від цієї реформи. Цікаво, скільки нових президентів та майданів необхідно. щоб вона відбулась?По валюті - швидше за все до кінця року нічого цікавого не відбудеться. А враховуючи короткий робочий тиждень на початку року, то якесь пожвавлення можна очікувати тільки після свят. Я все ж таки продовжую чекати 29 грн/дол. Подивимось, що із того вийде.