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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7070707170727073
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:43

  Елена8 написав:
  Kravec_5 написав:Тоесть когда открывали депо документы происхождения средств не просили, а при выдаче дай?!) Интересно какими законами они это аргументируют..

Эта новая практика становится все более популярна у многих банков

Больше всего умиляют глупцы, которые несут в банки под такие жалкие проценты в рисковой бумаге свое заработанное.

Иначе как коррупционным путем нажитое, вменяемый человек (который может заработать 150 тысяч), нести в банк не будет.

Потому новая практика вполне логична. Если тебе не жалко своих денег, значит нажил ты их коррупционным путем, а не заработал.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:59

  rasmus написав:Украинские банки больше не могут покупать ОВГЗ без ущерба для экономики – глава Совета НБУ --- https://finance.liga.net/bank/novosti/u ... soveta-nbu

Вже доволі довго пан Данилишин системно та цілеспрямовано агітує та підводить українців до того, щоб наш НБУ активно приймав участь у накачуванні ліквідності як це роблять центробанки розвинених країн світу. При чому він стверджує, що цей процес буде мати мінімальний вплив на курсові коливання та інфляцію.
Ще 31 березня Рада НБУ скасувала заборону регулятору купувати ОВДП
https://finclub.net/ua/news/rada-nbu-sk ... torom.html
При такому лобіюванні та такому стані справ із бюджетним дефіцитом, а також враховуючи кількість паперів ОВДП на балансі у банків, старання Богдана Данилишина можуть втілитись в життя вже у 2021 році. І тільки час покаже чи був він правий.

Користуючись нагодою, ще раз хочу нагадати. Всі проблеми в Україні поступово вирішаться лише/завдяки одній єдиній реформі. СУДОВІЙ! Все решта - це похідне від цієї реформи. Цікаво, скільки нових президентів та майданів необхідно. щоб вона відбулась?
По валюті - швидше за все до кінця року нічого цікавого не відбудеться. А враховуючи короткий робочий тиждень на початку року, то якесь пожвавлення можна очікувати тільки після свят. Я все ж таки продовжую чекати 29 грн/дол. Подивимось, що із того вийде.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:07

  Zebra написав:Больше всего умиляют глупцы, которые несут в банки под такие жалкие проценты в рисковой бумаге свое заработанное.

Иначе как коррупционным путем нажитое, вменяемый человек (который может заработать 150 тысяч), нести в банк не будет.


А де він буде їх нести?.. Тримати всі заощадження вдома - це до першого пограбування.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:13

  Сибарит написав:
  Искатель написав:Сегодня его тоже не будет. Есть неофициальная инфа, что до Нового года уже не будет Нацбанка с интервенциями. В крайнем случае, Укргаз подстрахует.

Есть впечатление, что Укргаз не дождался крайнего случая и стал продавать просто потому, что надо :)


Нет, вчера и сегодня Укргаз вообще не выделяется из толпы. Совсем.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:14

Якось так...


Вітаюсь совсіма.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 29 грудня 2020 року, до державного бюджету залучено 23 643 599 317,37 грн. (за курсом НБУ).

Залучили більше ніж на попрередньому аукціоні!!! Та порох ще залишився на нічних нацбанківських сертифікатах! І як Ви міркуєте, гривня там і залишиться???

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:18

  Zebra написав:Больше всего умиляют глупцы, которые несут в банки под такие жалкие проценты в рисковой бумаге свое заработанное.

Иначе как коррупционным путем нажитое, вменяемый человек (который может заработать 150 тысяч), нести в банк не будет.

Потому новая практика вполне логична. Если тебе не жалко своих денег, значит нажил ты их коррупционным путем, а не заработал.

Тут якраз ви помиляєтесь. Той хто сам заробив і заробляє, дуже чутливий до можливості знецінення його заощаджень. А ті про кого ви пишете живуть по принципу: "Легко прийшло, легко пішло". Це вам багато хто тут на форумі може підтвердити. Тому навіть той мізер, що дають банки - це щось.
А пояснення чому несуть - дуже просте. Люди бояться тримати готівку дома. Адже інших адекватних інструментів заощадження крім валюти не має. Але це знову ж таки або готівка або депозити в банку.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:39

Тем временем аукцион ОВГЗ (коротко)

Удовлетворено заявок по номинальной стоимости
в гривне: 15.22 млрд
в долл.: 325 млн
Всего в эквиваленте: 24.39 млрд грн

Привлечено в бюджет: 23.64 млрд грн (по курсу НБУ)

Таким образом, если учесть, что на сегодняшний день в обороте находилось ОВГЗ на сумму в 974.59 млрд, то до юбилейного триллиона не дотянули всего лишь на 0.1%. Недоработка, однако...

А если серьезно, то почти-юбилей этот несколько странного свойства.

Есть две вещи, смысл которых я не понимаю: потребительские кредиты и бесконечные гос. заимствования. Хотя отличия между ними, все же, есть: за дурь первых расплачивается сам заемщик из собственных средств, за вторые придется платить всем нам.

Кстати, в следующем 2021 году купонные выплаты составят около восьмидесяти млрд грн.

----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По ОВГЗ в обороте здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021.
Востаннє редагувалось headshaker в Вів 29 гру, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:12

[quote="5134150:headshaker"][color=#0000BF]Тем временем аукцион ОВГЗ (коротко)

Кстати, в следующем [b]2021 году купонные выплаты составят около восьмидесяти млрд долл.

Вы уверены, что именно 80, именно миллиардов, именно долларов?
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:28

  Realist написав:
  Zebra написав:Больше всего умиляют глупцы, которые несут в банки под такие жалкие проценты в рисковой бумаге свое заработанное.

Иначе как коррупционным путем нажитое, вменяемый человек (который может заработать 150 тысяч), нести в банк не будет.

Потому новая практика вполне логична. Если тебе не жалко своих денег, значит нажил ты их коррупционным путем, а не заработал.

Тут якраз ви помиляєтесь. Той хто сам заробив і заробляє, дуже чутливий до можливості знецінення його заощаджень. А ті про кого ви пишете живуть по принципу: "Легко прийшло, легко пішло". Це вам багато хто тут на форумі може підтвердити. Тому навіть той мізер, що дають банки - це щось.
А пояснення чому несуть - дуже просте. Люди бояться тримати готівку дома. Адже інших адекватних інструментів заощадження крім валюти не має. Але це знову ж таки або готівка або депозити в банку.

Я питав взагалі-то за гривню. А нести не нерозривні депо валюту під один-два відсотка - треба довідку із психіатричної лікарні запитувати, в якості пакету документів після закінчення строку.
Zebra
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