Вже доволі довго пан Данилишин системно та цілеспрямовано агітує та підводить українців до того, щоб наш НБУ активно приймав участь у накачуванні ліквідності як це роблять центробанки розвинених країн світу. При чому він стверджує, що цей процес буде мати мінімальний вплив на курсові коливання та інфляцію. Ще 31 березня Рада НБУ скасувала заборону регулятору купувати ОВДП https://finclub.net/ua/news/rada-nbu-sk ... torom.html При такому лобіюванні та такому стані справ із бюджетним дефіцитом, а також враховуючи кількість паперів ОВДП на балансі у банків, старання Богдана Данилишина можуть втілитись в життя вже у 2021 році. І тільки час покаже чи був він правий.
Користуючись нагодою, ще раз хочу нагадати. Всі проблеми в Україні поступово вирішаться лише/завдяки одній єдиній реформі. СУДОВІЙ! Все решта - це похідне від цієї реформи. Цікаво, скільки нових президентів та майданів необхідно. щоб вона відбулась? По валюті - швидше за все до кінця року нічого цікавого не відбудеться. А враховуючи короткий робочий тиждень на початку року, то якесь пожвавлення можна очікувати тільки після свят. Я все ж таки продовжую чекати 29 грн/дол. Подивимось, що із того вийде.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Залучили більше ніж на попрередньому аукціоні!!! Та порох ще залишився на нічних нацбанківських сертифікатах! І як Ви міркуєте, гривня там і залишиться???
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Zebra написав:Больше всего умиляют глупцы, которые несут в банки под такие жалкие проценты в рисковой бумаге свое заработанное.
Иначе как коррупционным путем нажитое, вменяемый человек (который может заработать 150 тысяч), нести в банк не будет.
Потому новая практика вполне логична. Если тебе не жалко своих денег, значит нажил ты их коррупционным путем, а не заработал.
Тут якраз ви помиляєтесь. Той хто сам заробив і заробляє, дуже чутливий до можливості знецінення його заощаджень. А ті про кого ви пишете живуть по принципу: "Легко прийшло, легко пішло". Це вам багато хто тут на форумі може підтвердити. Тому навіть той мізер, що дають банки - це щось. А пояснення чому несуть - дуже просте. Люди бояться тримати готівку дома. Адже інших адекватних інструментів заощадження крім валюти не має. Але це знову ж таки або готівка або депозити в банку.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Удовлетворено заявок по номинальной стоимости в гривне: 15.22 млрд в долл.: 325 млн Всего в эквиваленте: 24.39 млрд грн
Привлечено в бюджет: 23.64 млрд грн (по курсу НБУ)
Таким образом, если учесть, что на сегодняшний день в обороте находилось ОВГЗ на сумму в 974.59 млрд, то до юбилейного триллиона не дотянули всего лишь на 0.1%. Недоработка, однако...
А если серьезно, то почти-юбилей этот несколько странного свойства.
Есть две вещи, смысл которых я не понимаю: потребительские кредиты и бесконечные гос. заимствования. Хотя отличия между ними, все же, есть: за дурь первых расплачивается сам заемщик из собственных средств, за вторые придется платить всем нам.
Кстати, в следующем 2021 году купонные выплаты составят около восьмидесяти млрд грн.
Zebra написав:Больше всего умиляют глупцы, которые несут в банки под такие жалкие проценты в рисковой бумаге свое заработанное.
Иначе как коррупционным путем нажитое, вменяемый человек (который может заработать 150 тысяч), нести в банк не будет.
Потому новая практика вполне логична. Если тебе не жалко своих денег, значит нажил ты их коррупционным путем, а не заработал.
Тут якраз ви помиляєтесь. Той хто сам заробив і заробляє, дуже чутливий до можливості знецінення його заощаджень. А ті про кого ви пишете живуть по принципу: "Легко прийшло, легко пішло". Це вам багато хто тут на форумі може підтвердити. Тому навіть той мізер, що дають банки - це щось. А пояснення чому несуть - дуже просте. Люди бояться тримати готівку дома. Адже інших адекватних інструментів заощадження крім валюти не має. Але це знову ж таки або готівка або депозити в банку.
Я питав взагалі-то за гривню. А нести не нерозривні депо валюту під один-два відсотка - треба довідку із психіатричної лікарні запитувати, в якості пакету документів після закінчення строку.