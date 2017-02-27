RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7071707270737074
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:02

  Captain Obvious написав:
  zzzzzz написав:
  Alex2006 написав:Эх, рано загон сдулся. Надеялся, главных оленей постригут хотя бы по 28.5 :)

На самом деле я сам жду его. Основные бюджетные плюшки еще не полились. Там много денег должны освоить.


Не особо жду, и остаток с валютного счета продал сегодня на межбанке.
Если и будет что, ливану наличности, чисто как ставка в казино.



Походу, я оказался прав, и ставка в этом казино сыграла.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1436
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:11

  Елена8 написав:Есть люди которые заработанное в казино спускают или пропивают. А те кто в банки несёт- люди желающие хоть как-то компенсировать инфляцию

Инфляции в Украине в валюте можно сказать нет. За валюту покупаются недвижимость и автомобили. Ни то, ни другое существенного роста не показали, даже наоборот, первое за последние 10 лет, показало 2-3 кратную дефляцию. Пытаться там пару процентов за год поиметь - ну такое, сомнительное дело, риски перевешивают. Когда давали в банках 6-8-10% в валюте - тогда я еще понимаю.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9445
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1664 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:20

Привлекли в основном на короткие сроки средства. Ну в принципе так всегда в конце года ради выполнения плана.
Ставки прекратили расти. Только по годовым прибавилось 0,08 п.п. Основное привлечение пришлось на выпуски до 1 года.
По длинным облигациям 3-5 лет привлекли всего 1 млрд грн, вероятно нерезы не пришли ( каникулы )
Минфин выгреб все что предлагали на рынке в основном.


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38018
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3654 раз.
Подякували: 11394 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:27

Captain Obvious
Да я сам по трошки уже третью неделю сливаю, сегодня тоже подлил
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38018
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3654 раз.
Подякували: 11394 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
  #<1 ... 7071707270737074
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ishvara, J, Zebra і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2127, 2128, 2129
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21283 2775564
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 гру, 2020 20:07
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7343 1708536
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 18:57
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 146404
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.