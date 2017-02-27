Captain Obvious написав:
Не особо жду, и остаток с валютного счета продал сегодня на межбанке.
Если и будет что, ливану наличности, чисто как ставка в казино.
Походу, я оказался прав, и ставка в этом казино сыграла.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:02
Походу, я оказался прав, и ставка в этом казино сыграла.
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:11
Инфляции в Украине в валюте можно сказать нет. За валюту покупаются недвижимость и автомобили. Ни то, ни другое существенного роста не показали, даже наоборот, первое за последние 10 лет, показало 2-3 кратную дефляцию. Пытаться там пару процентов за год поиметь - ну такое, сомнительное дело, риски перевешивают. Когда давали в банках 6-8-10% в валюте - тогда я еще понимаю.
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:20
Привлекли в основном на короткие сроки средства. Ну в принципе так всегда в конце года ради выполнения плана.
Ставки прекратили расти. Только по годовым прибавилось 0,08 п.п. Основное привлечение пришлось на выпуски до 1 года.
По длинным облигациям 3-5 лет привлекли всего 1 млрд грн, вероятно нерезы не пришли ( каникулы )
Минфин выгреб все что предлагали на рынке в основном.
Живите своим умом!
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:27
Captain Obvious
Да я сам по трошки уже третью неделю сливаю, сегодня тоже подлил
Живите своим умом!
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