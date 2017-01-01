Додано: Вів 29 гру, 2020 20:26

Zebra написав: Елена8 написав: Kravec_5 написав: Тоесть когда открывали депо документы происхождения средств не просили, а при выдаче дай?!) Интересно какими законами они это аргументируют.. Тоесть когда открывали депо документы происхождения средств не просили, а при выдаче дай?!) Интересно какими законами они это аргументируют..

Эта новая практика становится все более популярна у многих банков Эта новая практика становится все более популярна у многих банков

Больше всего умиляют глупцы, которые несут в банки под такие жалкие проценты в рисковой бумаге свое заработанное.



Иначе как коррупционным путем нажитое, вменяемый человек (который может заработать 150 тысяч), нести в банк не будет.



Потому новая практика вполне логична. Если тебе не жалко своих денег, значит нажил ты их коррупционным путем, а не заработал. Больше всего умиляют глупцы, которые несут в банки под такие жалкие проценты в рисковой бумаге свое заработанное.Иначе как коррупционным путем нажитое, вменяемый человек (который может заработать 150 тысяч), нести в банк не будет.Потому новая практика вполне логична. Если тебе не жалко своих денег, значит нажил ты их коррупционным путем, а не заработал.

Вы тут полегче на поворотах. Со своей вменяемостью и психбольницами.Курс НБУ01.01.2017 - 27,19085830.12.2020 - 28,260500А ну покажите мне такую доходность в валюте, какая была по гривневым депозитам с 2017 по 2019 год. На безрисковом инструменте. Всего кто хранил в гривне на депозитах, потихоньку переводя часть бумаги в валюту - выиграли.И да, нести в банк валюту под 1,5 процента в пределах гарантированной суммы, чтобы не хранить макулатуру дома, которую могут украсть или она сгорит - это как раз признак вменяемости. Причем более высокие проценты по валюте дают госбанки, которые спасут.Про 150000 гривен и коррупцию - вообще смешно. Про теневую экономику что-то слышали? Про заробитчан? Про сдачу в аренду лишних квартир? Про депозиты с капитализацией, которые не снимаются годами?Если для вас обладатель 5000 долларов коррупционер, то значит Вы живете очень бедно.