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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7072707370747075>
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:20

Привлекли в основном на короткие сроки средства. Ну в принципе так всегда в конце года ради выполнения плана.
Ставки прекратили расти. Только по годовым прибавилось 0,08 п.п. Основное привлечение пришлось на выпуски до 1 года.
По длинным облигациям 3-5 лет привлекли всего 1 млрд грн, вероятно нерезы не пришли ( каникулы )
Минфин выгреб все что предлагали на рынке в основном.


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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:27

Captain Obvious
Да я сам по трошки уже третью неделю сливаю, сегодня тоже подлил
Живите своим умом!
zzzzzz
1
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:26

  Zebra написав:
  Елена8 написав:
  Kravec_5 написав:Тоесть когда открывали депо документы происхождения средств не просили, а при выдаче дай?!) Интересно какими законами они это аргументируют..

Эта новая практика становится все более популярна у многих банков

Больше всего умиляют глупцы, которые несут в банки под такие жалкие проценты в рисковой бумаге свое заработанное.

Иначе как коррупционным путем нажитое, вменяемый человек (который может заработать 150 тысяч), нести в банк не будет.

Потому новая практика вполне логична. Если тебе не жалко своих денег, значит нажил ты их коррупционным путем, а не заработал.


Вы тут полегче на поворотах. Со своей вменяемостью и психбольницами.

Курс НБУ
01.01.2017 - 27,190858
30.12.2020 - 28,260500

А ну покажите мне такую доходность в валюте, какая была по гривневым депозитам с 2017 по 2019 год. На безрисковом инструменте. Всего кто хранил в гривне на депозитах, потихоньку переводя часть бумаги в валюту - выиграли.

И да, нести в банк валюту под 1,5 процента в пределах гарантированной суммы, чтобы не хранить макулатуру дома, которую могут украсть или она сгорит - это как раз признак вменяемости. Причем более высокие проценты по валюте дают госбанки, которые спасут.

Про 150000 гривен и коррупцию - вообще смешно. Про теневую экономику что-то слышали? Про заробитчан? Про сдачу в аренду лишних квартир? Про депозиты с капитализацией, которые не снимаются годами?

Если для вас обладатель 5000 долларов коррупционер, то значит Вы живете очень бедно.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:39

  Vert написав:Если для вас обладатель 5000 долларов коррупционер, то значит Вы живете очень бедно.

Коррупционеры даже на высоких должностях не цураются брать и по 1000 грн. Не все они гребут лопатой, многим больше не заносят.

А по поводу депозитов, то по теперешним ставкам - я объявил бойкот банкам.

Был активным депозитчиком сразу после девальвации в 2015-2016 годах. Мой любимый банк был Укрэксим с его недельными 15-18 %, Ощад тоже если не изменяет память давал 18,5 %

Если нужна сохранность валюты и серьезная заначка - ячейка например в том же Укрэксиме.

А сдавать валюту хорошими купюрами, чтоб потом получить полпачки потертого старья и 1-2% сверху после года маринования - не подходит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:57

  Realist написав:
  Zebra написав:Больше всего умиляют глупцы, которые несут в банки под такие жалкие проценты в рисковой бумаге свое заработанное.

Иначе как коррупционным путем нажитое, вменяемый человек (который может заработать 150 тысяч), нести в банк не будет.

Потому новая практика вполне логична. Если тебе не жалко своих денег, значит нажил ты их коррупционным путем, а не заработал.

Тут якраз ви помиляєтесь. Той хто сам заробив і заробляє, дуже чутливий до можливості знецінення його заощаджень. А ті про кого ви пишете живуть по принципу: "Легко прийшло, легко пішло". Це вам багато хто тут на форумі може підтвердити. Тому навіть той мізер, що дають банки - це щось.
А пояснення чому несуть - дуже просте. Люди бояться тримати готівку дома. Адже інших адекватних інструментів заощадження крім валюти не має. Але це знову ж таки або готівка або депозити в банку.
Согласен. А когда еще отменят 18% ПДФО с депозитов, то еще больше понесут. Особенно в Ощад и какие там еще есть госбанки.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:07

  Zebra написав:
  Vert написав:Если для вас обладатель 5000 долларов коррупционер, то значит Вы живете очень бедно.

Коррупционеры даже на высоких должностях не цураются брать и по 1000 грн. Не все они гребут лопатой, многим больше не заносят.

А по поводу депозитов, то по теперешним ставкам - я объявил бойкот банкам.

Был активным депозитчиком сразу после девальвации в 2015-2016 годах. Мой любимый банк был Укрэксим с его недельными 15-18 %, Ощад тоже если не изменяет память давал 18,5 %

Если нужна сохранность валюты и серьезная заначка - ячейка например в том же Укрэксиме.

А сдавать валюту хорошими купюрами, чтоб потом получить полпачки потертого старья и 1-2% сверху после года маринования - не подходит.
А Вы не берите такие рваные купюры, никто ж не заставляет! Или выбирайте грн.депозит, 8% тоже неплохо чем вообще ничего.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:42

  fin написав:
  Zebra написав:
  Vert написав:Если для вас обладатель 5000 долларов коррупционер, то значит Вы живете очень бедно.

Коррупционеры даже на высоких должностях не цураются брать и по 1000 грн. Не все они гребут лопатой, многим больше не заносят.

А по поводу депозитов, то по теперешним ставкам - я объявил бойкот банкам.

Был активным депозитчиком сразу после девальвации в 2015-2016 годах. Мой любимый банк был Укрэксим с его недельными 15-18 %, Ощад тоже если не изменяет память давал 18,5 %

Если нужна сохранность валюты и серьезная заначка - ячейка например в том же Укрэксиме.

А сдавать валюту хорошими купюрами, чтоб потом получить полпачки потертого старья и 1-2% сверху после года маринования - не подходит.
А Вы не берите такие рваные купюры, никто ж не заставляет! Или выбирайте грн.депозит, 8% тоже неплохо чем вообще ничего.



хлопець нахапався дорогого бакса і щодня мантрує на курс 35грн/бакс :lol:
всі депозити - ..івно :oops:
депозитчики лохи і тд :lol:

і так вже цілий рік :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Отчебучил гидрант, аккурат под ёлочку и уже после последнего аукциона, хотя нерезы и так на него не пришли.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:10

  zzzzzz написав:Captain Obvious
Да я сам по трошки уже третью неделю сливаю, сегодня тоже подлил

Таки имеет смысл по 28.15 сливать? Последнее что слил было 28.27.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:17

  Искатель написав:
  Сибарит написав:
  Искатель написав:Сегодня его тоже не будет. Есть неофициальная инфа, что до Нового года уже не будет Нацбанка с интервенциями. В крайнем случае, Укргаз подстрахует.

Есть впечатление, что Укргаз не дождался крайнего случая и стал продавать просто потому, что надо :)


Нет, вчера и сегодня Укргаз вообще не выделяется из толпы. Совсем.


до 12-30 рисовался классический такой тазик, а потом случился бобслей:
10+ коп. за 2 часа - нешуточная скорость, Сигулда))
Кто же так ливанул и зачем, если нерезы, вроде, так и не проснулись, а у госов и негосов овернайтиы ломятся? И странно, что на уровне 28.25, тем более - 28.20, некому было выкупить.
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