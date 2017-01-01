Привлекли в основном на короткие сроки средства. Ну в принципе так всегда в конце года ради выполнения плана. Ставки прекратили расти. Только по годовым прибавилось 0,08 п.п. Основное привлечение пришлось на выпуски до 1 года. По длинным облигациям 3-5 лет привлекли всего 1 млрд грн, вероятно нерезы не пришли ( каникулы ) Минфин выгреб все что предлагали на рынке в основном.
Kravec_5 написав:Тоесть когда открывали депо документы происхождения средств не просили, а при выдаче дай?!) Интересно какими законами они это аргументируют..
Эта новая практика становится все более популярна у многих банков
Больше всего умиляют глупцы, которые несут в банки под такие жалкие проценты в рисковой бумаге свое заработанное.
Иначе как коррупционным путем нажитое, вменяемый человек (который может заработать 150 тысяч), нести в банк не будет.
Потому новая практика вполне логична. Если тебе не жалко своих денег, значит нажил ты их коррупционным путем, а не заработал.
Вы тут полегче на поворотах. Со своей вменяемостью и психбольницами.
Курс НБУ 01.01.2017 - 27,190858 30.12.2020 - 28,260500
А ну покажите мне такую доходность в валюте, какая была по гривневым депозитам с 2017 по 2019 год. На безрисковом инструменте. Всего кто хранил в гривне на депозитах, потихоньку переводя часть бумаги в валюту - выиграли.
И да, нести в банк валюту под 1,5 процента в пределах гарантированной суммы, чтобы не хранить макулатуру дома, которую могут украсть или она сгорит - это как раз признак вменяемости. Причем более высокие проценты по валюте дают госбанки, которые спасут.
Про 150000 гривен и коррупцию - вообще смешно. Про теневую экономику что-то слышали? Про заробитчан? Про сдачу в аренду лишних квартир? Про депозиты с капитализацией, которые не снимаются годами?
Если для вас обладатель 5000 долларов коррупционер, то значит Вы живете очень бедно.
Zebra написав:Больше всего умиляют глупцы, которые несут в банки под такие жалкие проценты в рисковой бумаге свое заработанное.
Иначе как коррупционным путем нажитое, вменяемый человек (который может заработать 150 тысяч), нести в банк не будет.
Потому новая практика вполне логична. Если тебе не жалко своих денег, значит нажил ты их коррупционным путем, а не заработал.
Тут якраз ви помиляєтесь. Той хто сам заробив і заробляє, дуже чутливий до можливості знецінення його заощаджень. А ті про кого ви пишете живуть по принципу: "Легко прийшло, легко пішло". Це вам багато хто тут на форумі може підтвердити. Тому навіть той мізер, що дають банки - це щось. А пояснення чому несуть - дуже просте. Люди бояться тримати готівку дома. Адже інших адекватних інструментів заощадження крім валюти не має. Але це знову ж таки або готівка або депозити в банку.
Согласен. А когда еще отменят 18% ПДФО с депозитов, то еще больше понесут. Особенно в Ощад и какие там еще есть госбанки.
Искатель написав:Сегодня его тоже не будет. Есть неофициальная инфа, что до Нового года уже не будет Нацбанка с интервенциями. В крайнем случае, Укргаз подстрахует.
Есть впечатление, что Укргаз не дождался крайнего случая и стал продавать просто потому, что надо
Нет, вчера и сегодня Укргаз вообще не выделяется из толпы. Совсем.
до 12-30 рисовался классический такой тазик, а потом случился бобслей: 10+ коп. за 2 часа - нешуточная скорость, Сигулда)) Кто же так ливанул и зачем, если нерезы, вроде, так и не проснулись, а у госов и негосов овернайтиы ломятся? И странно, что на уровне 28.25, тем более - 28.20, некому было выкупить.