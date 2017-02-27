zzzzzz написав:Привлекли в основном на короткие сроки средства. Ну в принципе так всегда в конце года ради выполнения плана.
Ставки прекратили расти. Только по годовым прибавилось 0,08 п.п. Основное привлечение пришлось на выпуски до 1 года.
По длинным облигациям 3-5 лет привлекли всего 1 млрд грн, вероятно нерезы не пришли ( каникулы )
Минфин выгреб все что предлагали на рынке в основном.
Подскажите, как эксперт в теме: в какое время аукцион начинается, и когда участники видят предлагаемые ставки размещения?
Возможна ли технически ситуация, что участник решил увеличить резко сумму по ходу торгов и дал команду брокеру купить под это грн?
И зачем, если расчет завтра? Не очень понятный какой-то сегодня пролив в обед, и странно, что на него не нашлось покупателя.