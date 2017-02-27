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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70737074707570767077>
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:31

  zzzzzz написав:Привлекли в основном на короткие сроки средства. Ну в принципе так всегда в конце года ради выполнения плана.
Ставки прекратили расти. Только по годовым прибавилось 0,08 п.п. Основное привлечение пришлось на выпуски до 1 года.
По длинным облигациям 3-5 лет привлекли всего 1 млрд грн, вероятно нерезы не пришли ( каникулы )
Минфин выгреб все что предлагали на рынке в основном.

Подскажите, как эксперт в теме: в какое время аукцион начинается, и когда участники видят предлагаемые ставки размещения?
Возможна ли технически ситуация, что участник решил увеличить резко сумму по ходу торгов и дал команду брокеру купить под это грн?
И зачем, если расчет завтра? Не очень понятный какой-то сегодня пролив в обед, и странно, что на него не нашлось покупателя.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:45

  Realist написав:

Тут якраз ви помиляєтесь. Той хто сам заробив і заробляє, дуже чутливий до можливості знецінення його заощаджень. А ті про кого ви пишете живуть по принципу: "Легко прийшло, легко пішло". Це вам багато хто тут на форумі може підтвердити. Тому навіть той мізер, що дають банки - це щось.
А пояснення чому несуть - дуже просте. Люди бояться тримати готівку дома. Адже інших адекватних інструментів заощадження крім валюти не має. Але це знову ж таки або готівка або депозити в банку.[/quote]

Несуть так, що аж гай шумить. 2-й місяць по чверть лярда зелених в еквіваленті заносять:
https://finclub.net/ua/news/ukraintsi-z ... d-hrn.html
причому 98% під фонд, а інші 2 тримають до 40% і Бога за бороду, напевно.
І нічого гарного в цьому, звичайно, нема.
Що там Данилишин про нестачу кредитного ресурсу вішає?
Не працює ніхрєна, окрім БС (умовно), люди бояться майбутнього і не вірять інституціям. Йдуть шляхом найменшого (пасивного) неспротиву. А що робити? Життя буремне :roll:
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 00:35

  Realist написав:Користуючись нагодою, ще раз хочу нагадати. Всі проблеми в Україні поступово вирішаться лише/завдяки одній єдиній реформі. СУДОВІЙ! Все решта - це похідне від цієї реформи.

В чём она должна состоять?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 06:32

  juristkostya написав:В чём она должна состоять?

В повешении всех недобросовестных судей. Это будет лучшая реформа за всю историю Независимости.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 06:49

  Striker написав:
  juristkostya написав:В чём она должна состоять?

В повешении всех недобросовестных судей. Это будет лучшая реформа за всю историю Независимости.


да-да-да. а потом эти вешатели в кожанках и с револьверами начнут судить сами - и вуаля - дракон возродился :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 07:03

  Shaman написав:да-да-да. а потом эти вешатели в кожанках и с револьверами начнут судить сами - и вуаля - дракон возродился

Вешать тут скорее в кавычках. Отстранять от занимаемой должности навсегда или садить в тюрьму надолго, если судья в чем-то замешан и имеет свой интерес в деле, в основном материальный. У нас закон работает только в одну сторону - у кого больше денег и связей. Большинство наших бед из-за безнаказанности. Коррупция это уже следствие этой безнаказанности. А органы, которые должны мониторить работу судей - возглавляют эту коррупцию. Так и живём.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:09

  Proofy написав:
  zzzzzz написав:Captain Obvious
Да я сам по трошки уже третью неделю сливаю, сегодня тоже подлил

Таки имеет смысл по 28.15 сливать? Последнее что слил было 28.27.

28,30 мы ещё увидим в январе вот выше врядли
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:19

  vitaliian написав:
  Proofy написав:
  zzzzzz написав:Captain Obvious
Да я сам по трошки уже третью неделю сливаю, сегодня тоже подлил

Таки имеет смысл по 28.15 сливать? Последнее что слил было 28.27.

28,30 мы ещё увидим в январе вот выше врядли

А может и раньше :mrgreen:
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:35

Скукотіщщщееее одним словом, думаю до кінця січня такий пейзаж ми будемо наблюдати

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:36

  kulishgazmagnat написав:
  vitaliian написав:
  Proofy написав:Таки имеет смысл по 28.15 сливать? Последнее что слил было 28.27.

28,30 мы ещё увидим в январе вот выше врядли

А может и раньше :mrgreen:

А может и выше :mrgreen:
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Proofy
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