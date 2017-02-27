zzzzzz написав:Привлекли в основном на короткие сроки средства. Ну в принципе так всегда в конце года ради выполнения плана. Ставки прекратили расти. Только по годовым прибавилось 0,08 п.п. Основное привлечение пришлось на выпуски до 1 года. По длинным облигациям 3-5 лет привлекли всего 1 млрд грн, вероятно нерезы не пришли ( каникулы ) Минфин выгреб все что предлагали на рынке в основном.
Подскажите, как эксперт в теме: в какое время аукцион начинается, и когда участники видят предлагаемые ставки размещения? Возможна ли технически ситуация, что участник решил увеличить резко сумму по ходу торгов и дал команду брокеру купить под это грн? И зачем, если расчет завтра? Не очень понятный какой-то сегодня пролив в обед, и странно, что на него не нашлось покупателя.
Тут якраз ви помиляєтесь. Той хто сам заробив і заробляє, дуже чутливий до можливості знецінення його заощаджень. А ті про кого ви пишете живуть по принципу: "Легко прийшло, легко пішло". Це вам багато хто тут на форумі може підтвердити. Тому навіть той мізер, що дають банки - це щось. А пояснення чому несуть - дуже просте. Люди бояться тримати готівку дома. Адже інших адекватних інструментів заощадження крім валюти не має. Але це знову ж таки або готівка або депозити в банку.[/quote]
Несуть так, що аж гай шумить. 2-й місяць по чверть лярда зелених в еквіваленті заносять: https://finclub.net/ua/news/ukraintsi-z ... d-hrn.html причому 98% під фонд, а інші 2 тримають до 40% і Бога за бороду, напевно. І нічого гарного в цьому, звичайно, нема. Що там Данилишин про нестачу кредитного ресурсу вішає? Не працює ніхрєна, окрім БС (умовно), люди бояться майбутнього і не вірять інституціям. Йдуть шляхом найменшого (пасивного) неспротиву. А що робити? Життя буремне
Shaman написав:да-да-да. а потом эти вешатели в кожанках и с револьверами начнут судить сами - и вуаля - дракон возродился
Вешать тут скорее в кавычках. Отстранять от занимаемой должности навсегда или садить в тюрьму надолго, если судья в чем-то замешан и имеет свой интерес в деле, в основном материальный. У нас закон работает только в одну сторону - у кого больше денег и связей. Большинство наших бед из-за безнаказанности. Коррупция это уже следствие этой безнаказанности. А органы, которые должны мониторить работу судей - возглавляют эту коррупцию. Так и живём.