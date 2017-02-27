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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7074707570767077>
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:40

  Nazarkino написав:Скукотіщщщееее одним словом, думаю до кінця січня такий пейзаж ми будемо наблюдати

*Відправлено з Чату

Так щоб не скучати - було влізти в бетон на котловані із здачею через 1,5р! :mrgreen: і життя зразу заграє новими барвами! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:55

Тем временем (коротко)

Похоже, среди нерезидентов завелись сомневающиеся, и вчера, в день аукциона, нерезиденты не купили, а продали гривневых ОВГЗ на 50 млн грн.

Ну, это, наверное, чтобы за купленное на последнем аукционе было чем рассчитываться.

Завтра будем знать больше.

----------------------------------------
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
По аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

завтра межбанкА рабочая?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:59

  Alex2007 написав:завтра межбанкА рабочая?

Если не работают банки (переводы только внутри и в казначество) то как она может быть рабочая?

Вот это конечно загадочно: зачем в работающей практически круглосуточно системе переводов делать один выходной и три полувыходных с зачётом на будущий день.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:01

  Долярчик написав:
  Nazarkino написав:Скукотіщщщееее одним словом, думаю до кінця січня такий пейзаж ми будемо наблюдати

*Відправлено з Чату

Так щоб не скучати - було влізти в бетон на котловані із здачею через 1,5р! :mrgreen: і життя зразу заграє новими барвами! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Со временем вы придёте к выводу что нервы дороже чем проффит который ещё неизвестно будет или нет. В 22м году возможно осложнение по привлечению новых займов, резкий рост учетной ставки и падение стоимости квартир - деньги опять потекут на депозиты под 17-18%. Для застройщиков и инвесторов это будут плохие новости, из-за низкого спроса возможны задержки в сдаче объектов.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:08

  Долярчик написав:Так щоб не скучати - було влізти в бетон на котловані із здачею через 1,5р! і життя зразу заграє новими барвами!

Дякую за пораду, но чуйка щось підсказує що кеш то наше всьо

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:21

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:
  Nazarkino написав:Скукотіщщщееее одним словом, думаю до кінця січня такий пейзаж ми будемо наблюдати

*Відправлено з Чату

Так щоб не скучати - було влізти в бетон на котловані із здачею через 1,5р! :mrgreen: і життя зразу заграє новими барвами! :mrgreen:

Со временем вы придёте к выводу что нервы дороже чем проффит который ещё неизвестно будет или нет. В 22м году возможно осложнение по привлечению новых займов, резкий рост учетной ставки и падение стоимости квартир - деньги опять потекут на депозиты под 17-18%. Для застройщиков и инвесторов это будут плохие новости, из-за низкого спроса возможны задержки в сдаче объектов.

Та я до цього готовий(мабуть) і знаю, що ціни дуже не виростуть, а швидше будуть на місці, чи просідати..... - тож, зроблю ремонт і буду рубати кеш-флоу з оренди! :)
Нє, ну раз ставки по депо вверх, то і оренда теж! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:23

  Долярчик написав:
  Nazarkino написав:Скукотіщщщееее одним словом, думаю до кінця січня такий пейзаж ми будемо наблюдати

*Відправлено з Чату

Так щоб не скучати - було влізти в бетон на котловані із здачею через 1,5р! :mrgreen: і життя зразу заграє новими барвами! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


а теща з жінкою в курсі, що 2 фонда замуровано у котловані , а сам по фоп-мітингам швендяє? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 30 гру, 2020 12:26, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.12.2020...................28,248
Гривна укрепилась на 1.25 копейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. С места в карьер выросли на 5 копейки, сразу же развернулись и снизились на 3.5 копейки. После небольшой паузы снова развернулись и к 12 успели вырасти на 3.5 копейки. Рынок очень тонкий, на месте не сидится.
В мире доллар упал.
Справочный курс встретили котировками 28.2500 - 28.2750, что на 4 копейки выше открытия (возможна корректировка).

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет поступлений из казначейства. Небольшой отток в суточные сертификаты и наличку существенного влияния на общую картину не оказали.

В понедельник объем валютного рынка неожиданно вырос с 440.9 до 505.3 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос вырос, а предложение упало. Превышение спроса стало существенным, однако было много форвардных покупок. Без них превалирование спроса не выглядит пугающим.

  Alex2007 написав:завтра межбанкА рабочая?

Это понять трудно. На сайте НБУ такая формулировка:
НБУ написав:31 грудня 2020 року до 13:00 через СЕП здійснюються лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі від учасників СЕП до Національного банку та органів Державної казначейської служби і платежі від Національного банку та органів Державної казначейської служби на адресу усіх учасників СЕП. Валютний ринок України працює з урахуванням особливостей роботи СЕП, викладених у регламенті. Банківський день у СЕП закінчується о 13:00.

Я так понимаю, что работы в режиме тод не будет, но заключать сделки валютированием "когда-нибудь" на международных площадках никто не запрещает. Открытым остается только вопрос, будет ли вычисляться средневзвешенный по таким сделкам. В прошлые годы официальный курс на первый день года объявлялся таким же, как и на последний рабочий день уходящего.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:26

  headshaker написав:Тем временем (коротко)

Похоже, среди нерезидентов завелись сомневающиеся, и вчера, в день аукциона, нерезиденты не купили, а продали гривневых ОВГЗ на 50 млн грн.

Ну, это, наверное, чтобы за купленное на последнем аукционе было чем рассчитываться.

Завтра будем знать больше.

----------------------------------------
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
По аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv


т.е. шмыгаль напродавал 120 ярдов овгз за декабрь, и из них живых денег получил только на 5 ярдов.

интересно посмотреть на М2 в январе. похоже полтосом уже не ограничимся, клоуны хотят побить рекорд Пети.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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