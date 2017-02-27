Nazarkino написав:Скукотіщщщееее одним словом, думаю до кінця січня такий пейзаж ми будемо наблюдати
*Відправлено з Чату
Так щоб не скучати - було влізти в бетон на котловані із здачею через 1,5р! і життя зразу заграє новими барвами!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:40
Так щоб не скучати - було влізти в бетон на котловані із здачею через 1,5р! і життя зразу заграє новими барвами!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:55
Тем временем (коротко)
Похоже, среди нерезидентов завелись сомневающиеся, и вчера, в день аукциона, нерезиденты не купили, а продали гривневых ОВГЗ на 50 млн грн.
Ну, это, наверное, чтобы за купленное на последнем аукционе было чем рассчитываться.
Завтра будем знать больше.
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Полная картина по ОВГЗ здесь:
По аукциону ОВГЗ здесь:
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
завтра межбанкА рабочая?
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:59
Если не работают банки (переводы только внутри и в казначество) то как она может быть рабочая?
Вот это конечно загадочно: зачем в работающей практически круглосуточно системе переводов делать один выходной и три полувыходных с зачётом на будущий день.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 30 гру, 2020 12:01
Со временем вы придёте к выводу что нервы дороже чем проффит который ещё неизвестно будет или нет. В 22м году возможно осложнение по привлечению новых займов, резкий рост учетной ставки и падение стоимости квартир - деньги опять потекут на депозиты под 17-18%. Для застройщиков и инвесторов это будут плохие новости, из-за низкого спроса возможны задержки в сдаче объектов.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Сер 30 гру, 2020 12:08
Дякую за пораду, но чуйка щось підсказує що кеш то наше всьо
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 30 гру, 2020 12:21
Та я до цього готовий(мабуть) і знаю, що ціни дуже не виростуть, а швидше будуть на місці, чи просідати..... - тож, зроблю ремонт і буду рубати кеш-флоу з оренди!
Нє, ну раз ставки по депо вверх, то і оренда теж!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 30 гру, 2020 12:23
а теща з жінкою в курсі, що 2 фонда замуровано у котловані , а сам по фоп-мітингам швендяє?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 30 гру, 2020 12:26, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 30 гру, 2020 12:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.12.2020...................28,248
Гривна укрепилась на 1.25 копейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. С места в карьер выросли на 5 копейки, сразу же развернулись и снизились на 3.5 копейки. После небольшой паузы снова развернулись и к 12 успели вырасти на 3.5 копейки. Рынок очень тонкий, на месте не сидится.
В мире доллар упал.
Справочный курс встретили котировками 28.2500 - 28.2750, что на 4 копейки выше открытия (возможна корректировка).
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет поступлений из казначейства. Небольшой отток в суточные сертификаты и наличку существенного влияния на общую картину не оказали.
В понедельник объем валютного рынка неожиданно вырос с 440.9 до 505.3 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос вырос, а предложение упало. Превышение спроса стало существенным, однако было много форвардных покупок. Без них превалирование спроса не выглядит пугающим.
Это понять трудно. На сайте НБУ такая формулировка:
Я так понимаю, что работы в режиме тод не будет, но заключать сделки валютированием "когда-нибудь" на международных площадках никто не запрещает. Открытым остается только вопрос, будет ли вычисляться средневзвешенный по таким сделкам. В прошлые годы официальный курс на первый день года объявлялся таким же, как и на последний рабочий день уходящего.
Додано: Сер 30 гру, 2020 12:26
т.е. шмыгаль напродавал 120 ярдов овгз за декабрь, и из них живых денег получил только на 5 ярдов.
интересно посмотреть на М2 в январе. похоже полтосом уже не ограничимся, клоуны хотят побить рекорд Пети.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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