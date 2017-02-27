Додано: Сер 30 гру, 2020 12:23

Alex2007 написав: завтра межбанкА рабочая? завтра межбанкА рабочая?

НБУ написав: 31 грудня 2020 року до 13:00 через СЕП здійснюються лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі від учасників СЕП до Національного банку та органів Державної казначейської служби і платежі від Національного банку та органів Державної казначейської служби на адресу усіх учасників СЕП. Валютний ринок України працює з урахуванням особливостей роботи СЕП, викладених у регламенті. Банківський день у СЕП закінчується о 13:00.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0030.12.2020...................Гривна укрепилась на 1.25 копейки.Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. С места в карьер выросли на 5 копейки, сразу же развернулись и снизились на 3.5 копейки. После небольшой паузы снова развернулись и к 12 успели вырасти на 3.5 копейки. Рынок очень тонкий, на месте не сидится.В мире доллар упал.Справочный курс встретили котировками 28.2500 - 28.2750, что на 4 копейки выше открытия (возможна корректировка).НБУ вчера на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет поступлений из казначейства. Небольшой отток в суточные сертификаты и наличку существенного влияния на общую картину не оказали.В понедельник объем валютного рынка неожиданно вырос с 440.9 до 505.3 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос вырос, а предложение упало. Превышение спроса стало существенным, однако было много форвардных покупок. Без них превалирование спроса не выглядит пугающим.Это понять трудно. На сайте НБУ такая формулировка:Я так понимаю, что работы в режиме тод не будет, но заключать сделки валютированием "когда-нибудь" на международных площадках никто не запрещает. Открытым остается только вопрос, будет ли вычисляться средневзвешенный по таким сделкам. В прошлые годы официальный курс на первый день года объявлялся таким же, как и на последний рабочий день уходящего.