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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7074707570767077
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:29

  Nazarkino написав:
  Долярчик написав:Так щоб не скучати - було влізти в бетон на котловані із здачею через 1,5р! і життя зразу заграє новими барвами!

Дякую за пораду, но чуйка щось підсказує що кеш то наше всьо

*Відправлено з Чату

Так, можливо.... - але ж самі сказали, що "скучно" :)
От я вибирав між тим, щоб перевести всю депогривню в доляр, або в бетон!
І вибрав бетон, так як в долярі якось скучно/нема драйву! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:35

  Alex2007 написав:
  Долярчик написав:
  Nazarkino написав:Скукотіщщщееее одним словом, думаю до кінця січня такий пейзаж ми будемо наблюдати

*Відправлено з Чату

Так щоб не скучати - було влізти в бетон на котловані із здачею через 1,5р! :mrgreen: і життя зразу заграє новими барвами! :mrgreen


а теща з жінкою в курсі, що 2 фонда замуровано у котловані , а сам по фоп-мітингам швендяє? :mrgreen:

Так жінка ж мусіла давати "згоду" в нотаріуса при підписанні ПП - то як може бути не в курсі?
Ну і в Київ заледве відпускала двічі :roll:
Можливо, ще між святами ще разочок скокну в Київ!(якщо ще там будуть стояти на Майдані)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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