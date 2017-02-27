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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 гру, 2020 12:29
Nazarkino написав: Долярчик написав:
Так щоб не скучати - було влізти в бетон на котловані із здачею через 1,5р! і життя зразу заграє новими барвами!
Дякую за пораду, но чуйка щось підсказує що кеш то наше всьо*Відправлено з Чату
Так, можливо.... - але ж самі сказали, що "скучно"
От я вибирав між тим, щоб перевести всю депогривню в доляр, або в бетон!
І вибрав бетон, так як в долярі якось скучно/нема драйву!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Сер 30 гру, 2020 12:35
Alex2007 написав: Долярчик написав: Nazarkino написав:
Скукотіщщщееее одним словом, думаю до кінця січня такий пейзаж ми будемо наблюдати*Відправлено з Чату
Так щоб не скучати - було влізти в бетон на котловані із здачею через 1,5р!
і життя зразу заграє новими барвами! :mrgreen
а теща з жінкою в курсі, що 2 фонда замуровано у котловані , а сам по фоп-мітингам швендяє?
Так жінка ж мусіла давати "згоду" в нотаріуса при підписанні ПП - то як може бути не в курсі?
Ну і в Київ заледве відпускала двічі
Можливо, ще між святами ще разочок скокну в Київ!(якщо ще там будуть стояти на Майдані)
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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