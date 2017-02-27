Так щоб не скучати - було влізти в бетон на котловані із здачею через 1,5р! і життя зразу заграє новими барвами! :mrgreen
а теща з жінкою в курсі, що 2 фонда замуровано у котловані , а сам по фоп-мітингам швендяє?
Так жінка ж мусіла давати "згоду" в нотаріуса при підписанні ПП - то як може бути не в курсі? Ну і в Київ заледве відпускала двічі Можливо, ще між святами ще разочок скокну в Київ!(якщо ще там будуть стояти на Майдані)
Shaman написав:да-да-да. а потом эти вешатели в кожанках и с револьверами начнут судить сами - и вуаля - дракон возродился
Вешать тут скорее в кавычках. Отстранять от занимаемой должности навсегда или садить в тюрьму надолго, если судья в чем-то замешан и имеет свой интерес в деле, в основном материальный. У нас закон работает только в одну сторону - у кого больше денег и связей. Большинство наших бед из-за безнаказанности. Коррупция это уже следствие этой безнаказанности. А органы, которые должны мониторить работу судей - возглавляют эту коррупцию. Так и живём.
вы говорите о целях. Но если мы хотим провести реформы - мы должны говорить о методах.
Ще, і ще, і ще раз про РРО, бо більшості так і НЕ доходить, чому ФОПи стоять на Майдані і чого вони хочуть!
Я - ФОП, і я не проти НОРМАЛЬНОГО РРО, щоб це було в смартфоні, чи простиий "малий термінал" з'єднаний з Податковою. - щоб я тупо ввів суму - видав чек і все! - щоб мене не колисало вводити 100500 найменувань/видів товару, прихід/розхід товару... - а просто, щоб Податкова бачила, які я суми "ворочаю" і все! - і за первинку(первинні документи) щоб мене не гр@ли, так як все пропускають через митницю і там мають видавати документи, а не в мене їх вимагати!
п. с. Це ж СПРОЩЕНКА - вона має бути "ПРОСТОЮ"/ЛЕГКО ВЕСТИ ЇЇ МАЄ ЛЮДИНА, А НЕ ПЕРЕЙМАТИСЬ, ЩО ДЕСЬ ЩОСЬ НЕ ТАК ВБИВ/ВПИСАВ/КОМУ НЕ ТАМ ПОСТАВИВ!
Долярчик написав:Ще, і ще, і ще раз про РРО, бо більшості так і НЕ доходить, чому ФОПи стоять на Майдані і чого вони хочуть!
Я - ФОП, і я не проти НОРМАЛЬНОГО РРО, щоб це було в смартфоні, чи простиий "малий термінал" з'єднаний з Податковою. - щоб я тупо ввів суму - видав чек і все! - щоб мене не колисало вводити 100500 найменувань/видів товару, прихід/розхід товару... - а просто, щоб Податкова бачила, які я суми "ворочаю" і все! - і за первинку(первинні документи) щоб мене не гр@ли, так як все пропускають через митницю і там мають видавати документи, а не в мене їх вимагати!
п. с. Це ж СПРОЩЕНКА - вона має бути "ПРОСТОЮ"/ЛЕГКО ВЕСТИ ЇЇ МАЄ ЛЮДИНА, А НЕ ПЕРЕЙМАТИСЬ, ЩО ДЕСЬ ЩОСЬ НЕ ТАК ВБИВ/ВПИСАВ/КОМУ НЕ ТАМ ПОСТАВИВ!
Найми бухгалтера на повний робочий день. Зелені ж обіцяли створення робочих місць - ось вони і роблять.
Долярчик написав:Ще, і ще, і ще раз про РРО, бо більшості так і НЕ доходить, чому ФОПи стоять на Майдані і чого вони хочуть!
Я - ФОП, і я не проти НОРМАЛЬНОГО РРО, щоб це було в смартфоні, чи простиий "малий термінал" з'єднаний з Податковою. - щоб я тупо ввів суму - видав чек і все! - щоб мене не колисало вводити 100500 найменувань/видів товару, прихід/розхід товару... - а просто, щоб Податкова бачила, які я суми "ворочаю" і все! - і за первинку(первинні документи) щоб мене не гр@ли, так як все пропускають через митницю і там мають видавати документи, а не в мене їх вимагати!
п. с. Це ж СПРОЩЕНКА - вона має бути "ПРОСТОЮ"/ЛЕГКО ВЕСТИ ЇЇ МАЄ ЛЮДИНА, А НЕ ПЕРЕЙМАТИСЬ, ЩО ДЕСЬ ЩОСЬ НЕ ТАК ВБИВ/ВПИСАВ/КОМУ НЕ ТАМ ПОСТАВИВ!
Найми бухгалтера на повний робочий день. Зелені ж обіцяли створення робочих місць - ось вони і роблять.
там і зошита перенести в електронну форму, ділов то, дуууууже складно