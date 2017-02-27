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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7075707670777078>
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:29

  Nazarkino написав:
  Долярчик написав:Так щоб не скучати - було влізти в бетон на котловані із здачею через 1,5р! і життя зразу заграє новими барвами!

Дякую за пораду, но чуйка щось підсказує що кеш то наше всьо

*Відправлено з Чату

Так, можливо.... - але ж самі сказали, що "скучно" :)
От я вибирав між тим, щоб перевести всю депогривню в доляр, або в бетон!
І вибрав бетон, так як в долярі якось скучно/нема драйву! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:35

  Alex2007 написав:
  Долярчик написав:
  Nazarkino написав:Скукотіщщщееее одним словом, думаю до кінця січня такий пейзаж ми будемо наблюдати

*Відправлено з Чату

Так щоб не скучати - було влізти в бетон на котловані із здачею через 1,5р! :mrgreen: і життя зразу заграє новими барвами! :mrgreen


а теща з жінкою в курсі, що 2 фонда замуровано у котловані , а сам по фоп-мітингам швендяє? :mrgreen:

Так жінка ж мусіла давати "згоду" в нотаріуса при підписанні ПП - то як може бути не в курсі?
Ну і в Київ заледве відпускала двічі :roll:
Можливо, ще між святами ще разочок скокну в Київ!(якщо ще там будуть стояти на Майдані)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:05

  Striker написав:
  Shaman написав:да-да-да. а потом эти вешатели в кожанках и с револьверами начнут судить сами - и вуаля - дракон возродился

Вешать тут скорее в кавычках. Отстранять от занимаемой должности навсегда или садить в тюрьму надолго, если судья в чем-то замешан и имеет свой интерес в деле, в основном материальный. У нас закон работает только в одну сторону - у кого больше денег и связей. Большинство наших бед из-за безнаказанности. Коррупция это уже следствие этой безнаказанности. А органы, которые должны мониторить работу судей - возглавляют эту коррупцию. Так и живём.

вы говорите о целях. Но если мы хотим провести реформы - мы должны говорить о методах.
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Proofy всё может быть быть-может всё :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:21

  Moneta написав:
  headshaker написав:Тем временем (коротко)

Похоже, среди нерезидентов завелись сомневающиеся, и вчера, в день аукциона, нерезиденты не купили, а продали гривневых ОВГЗ на 50 млн грн.

Ну, это, наверное, чтобы за купленное на последнем аукционе было чем рассчитываться.

Завтра будем знать больше.

----------------------------------------
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
По аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv


т.е. шмыгаль напродавал 120 ярдов овгз за декабрь, и из них живых денег получил только на 5 ярдов.

интересно посмотреть на М2 в январе. похоже полтосом уже не ограничимся, клоуны хотят побить рекорд Пети.
типа у них есть другой вариант, взять в долг - быстрые и легкие деньги, ну кто откажется?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вышли новые данные по состоянию на 1 ноября 2020 по монетарной базе.
В обращении +12,6 млрд грн = 534,7 млрд грн
За 12 месяцев +36,2%

Зображення

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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:48

Хіба ревуть воли, як ясла повні? ©

Ще, і ще, і ще раз про РРО, бо більшості так і НЕ доходить, чому ФОПи стоять на Майдані і чого вони хочуть!

Я - ФОП, і я не проти НОРМАЛЬНОГО РРО, щоб це було в смартфоні, чи простиий "малий термінал" з'єднаний з Податковою.
- щоб я тупо ввів суму - видав чек і все!
- щоб мене не колисало вводити 100500 найменувань/видів товару, прихід/розхід товару... - а просто, щоб Податкова бачила, які я суми "ворочаю" і все!
- і за первинку(первинні документи) щоб мене не гр@ли, так як все пропускають через митницю і там мають видавати документи, а не в мене їх вимагати!

п. с.
Це ж СПРОЩЕНКА - вона має бути "ПРОСТОЮ"/ЛЕГКО ВЕСТИ ЇЇ МАЄ ЛЮДИНА, А НЕ ПЕРЕЙМАТИСЬ, ЩО ДЕСЬ ЩОСЬ НЕ ТАК ВБИВ/ВПИСАВ/КОМУ НЕ ТАМ ПОСТАВИВ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:56

  Долярчик написав:Ще, і ще, і ще раз про РРО, бо більшості так і НЕ доходить, чому ФОПи стоять на Майдані і чого вони хочуть!

Я - ФОП, і я не проти НОРМАЛЬНОГО РРО, щоб це було в смартфоні, чи простиий "малий термінал" з'єднаний з Податковою.
- щоб я тупо ввів суму - видав чек і все!
- щоб мене не колисало вводити 100500 найменувань/видів товару, прихід/розхід товару... - а просто, щоб Податкова бачила, які я суми "ворочаю" і все!
- і за первинку(первинні документи) щоб мене не гр@ли, так як все пропускають через митницю і там мають видавати документи, а не в мене їх вимагати!

п. с.
Це ж СПРОЩЕНКА - вона має бути "ПРОСТОЮ"/ЛЕГКО ВЕСТИ ЇЇ МАЄ ЛЮДИНА, А НЕ ПЕРЕЙМАТИСЬ, ЩО ДЕСЬ ЩОСЬ НЕ ТАК ВБИВ/ВПИСАВ/КОМУ НЕ ТАМ ПОСТАВИВ!

Найми бухгалтера на повний робочий день. Зелені ж обіцяли створення робочих місць - ось вони і роблять.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:06

  BIGor написав:
  Долярчик написав:Ще, і ще, і ще раз про РРО, бо більшості так і НЕ доходить, чому ФОПи стоять на Майдані і чого вони хочуть!

Я - ФОП, і я не проти НОРМАЛЬНОГО РРО, щоб це було в смартфоні, чи простиий "малий термінал" з'єднаний з Податковою.
- щоб я тупо ввів суму - видав чек і все!
- щоб мене не колисало вводити 100500 найменувань/видів товару, прихід/розхід товару... - а просто, щоб Податкова бачила, які я суми "ворочаю" і все!
- і за первинку(первинні документи) щоб мене не гр@ли, так як все пропускають через митницю і там мають видавати документи, а не в мене їх вимагати!

п. с.
Це ж СПРОЩЕНКА - вона має бути "ПРОСТОЮ"/ЛЕГКО ВЕСТИ ЇЇ МАЄ ЛЮДИНА, А НЕ ПЕРЕЙМАТИСЬ, ЩО ДЕСЬ ЩОСЬ НЕ ТАК ВБИВ/ВПИСАВ/КОМУ НЕ ТАМ ПОСТАВИВ!

Найми бухгалтера на повний робочий день. Зелені ж обіцяли створення робочих місць - ось вони і роблять.

там і зошита перенести в електронну форму, ділов то, дуууууже складно
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Найми бухгалтера на повний робочий

Так от в тому то й питання - що "сітьовикам" - це посильно, а от чи осилить САМОЗАЙНЯТА людина оплату бухгалтера?
- чи самому ще йти на курси бухгалтера?
- то що це за спрощенка така?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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