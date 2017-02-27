Додано: Сер 30 гру, 2020 13:48

Ще, і ще, і ще раз про РРО, бо більшості так і НЕ доходить, чому ФОПи стоять на Майдані і чого вони хочуть!



Я - ФОП, і я не проти НОРМАЛЬНОГО РРО, щоб це було в смартфоні, чи простиий "малий термінал" з'єднаний з Податковою.

- щоб я тупо ввів суму - видав чек і все!

- щоб мене не колисало вводити 100500 найменувань/видів товару, прихід/розхід товару... - а просто, щоб Податкова бачила, які я суми "ворочаю" і все!

- і за первинку(первинні документи) щоб мене не гр@ли, так як все пропускають через митницю і там мають видавати документи, а не в мене їх вимагати!



п. с.

Це ж СПРОЩЕНКА - вона має бути "ПРОСТОЮ"/ЛЕГКО ВЕСТИ ЇЇ МАЄ ЛЮДИНА, А НЕ ПЕРЕЙМАТИСЬ, ЩО ДЕСЬ ЩОСЬ НЕ ТАК ВБИВ/ВПИСАВ/КОМУ НЕ ТАМ ПОСТАВИВ!