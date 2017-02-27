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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 гру, 2020 14:17
flyman написав:
там і зошита перенести в електронну форму, ділов то, дуууууже складно
Ти (читав) ідіот?
От ти, наприклад, торгуєш канцтоварами - а ще в тебе купа залишків з нанадцятих років по різній закупівельній ціні!
- скільки днів ти то будеш вбивати?
Читай по буквах -
С-П-Р-О-Щ-Е-Н-К-А!
ФОП - САМ СВІЙ БІЗНЕС СТВОРИВ!
- ВІД ДЕРЖАВИ НІ КУПІЯ НЕ ВЗЯВ НА РОЗВИТОК! НАВІТЬ, ДЕШЕВОГО КРЕДИТУ ДЕРЖАВА НЕ ДАЛА!!!
- ЛЮДИНА САМА СЕБЕ ЗАЙНЯЛА/СТВОРИЛА РОБОЧІ МІСЦЯ - ЧИМ ЗНЯЛА НАВАНТАЖЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ З ДЕРЖАВИ!
- СПЛАЧУЄ ЄП І ЄСВ!
- То нах ще такій людині "руки викручувати" РРО І ПЕРВИННИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ЯКІ МАЮТЬ ВИМАГАТИ НА МИТНИЦІ, А НЕ В ДРІБНИХ ФОПів!!!
- ну не з літака нам товар скидають же!!!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:22
Два транші від МВФ по 700 мільйонів доларів перенесені на 2021 рік – Марченко
"Перший транш на 2,1 млрд доларів ми отримали в червні. Ще мало б надійти два транші по 700 млн доларів цього року. Вони перенесені на наступний рік. Тому початково ідеться про 700 млн доларів, які зможемо отримати після перегляду програми, її погодження на рівні місії і менеджменту МВФ.
Безумовно, кредитні кошти МВФ Україні потрібні. Але не менш важлива - довіра до України як партнера. Нам важливо бути в цій програмі, сумлінно виконувати взяті на себе зобов’язання і зберегти довірливі відносини. Тому у процесі перемовин робимо кроки, які наближають нас до траншу", - розповів міністр.
За його словами, другий раунд переговорів з МВФ планується в січні.
Вони (місія МВФ - ред.) пішли на різдвяні канікули. Другий раунд буде в січні. На початку січня знову розпочнемо роботу з місією. Обговорюється модальність майбутньої програми, кроки, які маємо зробити, структурні маяки. Обговорюємо період 2022-2023 рр. Яким чином будемо балансувати бюджет, розмір дефіциту. Це нормальна професійна дискусія з експертами, з нашими партнерами", - пояснив Марченко.
За його словами, уряд виконав усі маркери для отримання траншу.
"Ми виконали всі маркери, які стосувалися урядових заходів. Це - ринкове тарифоутворення, трансформація податкової і митної служби. З 1 січня ці два відомства вже працюватимуть у форматі єдиних юридичних осіб. Це також врегулювання проблемних кредитів державних банків, тощо.
Але там є й заходи щодо антикорупції, реформи судової системи, які, скажімо так, лишаються актуальними, однак не залежать тільки від Мінфіну. І у Фонді найбільше наголошують на реалізації саме цих заходів", - додав він.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:24
Українці за січень-листопад 2020 року з-за кордону переказали 11,026 млрд доларів.
Це на 1,8% або на 196 млн доларів більше за аналогічний минулорічний показник. Про це свідчать дані Національного банку України.
Зокрема за 11 місяців 2019 року сума грошових переказів приватних осіб в Україну склала 10,83 млрд доларів.
НБУ враховує у статистиці як офіційні, так і неофіційні канали переказів. За неофіційними каналами в Україну надійшло 4,3 млрд доларів. Це на 981 млн доларів менше, ніж за аналогічний період минулого року.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:24
Сибарит написав:
Это понять трудно. На сайте НБУ такая формулировка:
НБУ написав:31 грудня 2020 року до 13:00 через СЕП здійснюються лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі від учасників СЕП до Національного банку та органів Державної казначейської служби і платежі від Національного банку та органів Державної казначейської служби на адресу усіх учасників СЕП. Валютний ринок України працює з урахуванням особливостей роботи СЕП, викладених у регламенті. Банківський день у СЕП закінчується о 13:00.
Я так понимаю, что работы в режиме тод не будет, но заключать сделки валютированием "когда-нибудь" на международных площадках никто не запрещает. Открытым остается только вопрос, будет ли вычисляться средневзвешенный по таким сделкам. В прошлые годы официальный курс на первый день года объявлялся таким же, как и на последний рабочий день уходящего.
Вы все правильно изложили. По факту завтра МБ работать не будет.
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