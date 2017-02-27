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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7075707670777078
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:03

  Zebra написав:Вышли новые данные по состоянию на 1 ноября 2020 по монетарной базе.
В обращении +12,6 млрд грн = 534,7 млрд грн
За 12 месяцев +36,2%


24*1.36 = 32

тот-же самый курс 32 получается и по м1\звр с коррекцией на занижение
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:35

  jump написав:Українці за січень-листопад 2020 року з-за кордону переказали 11,026 млрд доларів.

Це на 1,8% або на 196 млн доларів більше за аналогічний минулорічний показник. Про це свідчать дані Національного банку України.

Зокрема за 11 місяців 2019 року сума грошових переказів приватних осіб в Україну склала 10,83 млрд доларів.

НБУ враховує у статистиці як офіційні, так і неофіційні канали переказів. За неофіційними каналами в Україну надійшло 4,3 млрд доларів. Це на 981 млн доларів менше, ніж за аналогічний період минулого року.


В прошлом суммы переводов прирастали в среднем на 15% ежегодно, что позволяло финансировать рост потребления импорта и увеличение тарифов госмонополий. На ближайшие пару лет такой опции не будет - безработица в еврозоне продолжает расти. Но тарифы продолжал расти, что уменьшит покупательную способность населения

https://ec.europa.eu/eurostat/documents ... -CP-EN.pdf
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 30 гру, 2020 15:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:36

  Амвросий написав:
  Zebra написав:Вышли новые данные по состоянию на 1 ноября 2020 по монетарной базе.
В обращении +12,6 млрд грн = 534,7 млрд грн
За 12 месяцев +36,2%


24*1.36 = 32

тот-же самый курс 32 получается и по м1\звр с коррекцией на занижение

десь проскакувало, що тільки 5% пішло в реальний обіг, а решта десь крутиться у віртуальній зекономіці (в овегезешках, овернайтах, і т.д.).
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если эта хроника (ниже) отражает реальность, то это п...озор какой-то (С.)
Оливье-ралли, забег распиловщиков, майорско-баульское троебороье...
Ну наличка - понятно, рада стараться, миняйлы на 15 коп. подскочили, уже не ждали, что можно на НГ повесить на окна 28-28.50 - а тут на тебе.
А на МБ, правда, все забухали со вчера с обеда?
Вчера покупателей на 28.20 не нашлось, сегодня продавцов на 28.30/35.
НБУ пришлось, кряхтя из-под стола выбираться, за прилавок становиться
ужас, что делается. волнуюсь за здоровье финансовой системы :mrgreen:
Непоборимая сила национальных традиций
...
14:09 Купили у Нацбанка около 20 млн.долларов по 28,35, остальные выжидают.
14:05 Появление Нацбанка немного успокоило покупателей. Они увидели предел, выше которого сегодня не вырастут. Но по 28,35 покупать желающих пока немного.
13:38 В обед активизировались покупатели. Все более дешевые предложения расхватали. После того, как самый дешевый "оффер" стал 28,50, на рынке появился Национальный банк. Он вышел с продажей по 28,35.
13:05 Полчаса в системе Bloomberg не было ни одной сделки. Затем прошли покупки по 28,29.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:14:09 Купили у Нацбанка около 20 млн.долларов по 28,35, остальные выжидают.
14:05 Появление Нацбанка немного успокоило покупателей. Они увидели предел, выше которого сегодня не вырастут. Но по 28,35 покупать желающих пока немного.
13:38 В обед активизировались покупатели. Все более дешевые предложения расхватали. После того, как самый дешевый "оффер" стал 28,50, на рынке появился Национальный банк. Он вышел с продажей по 28,35.
13:05 Полчаса в системе Bloomberg не было ни одной сделки. Затем прошли покупки по 28,29.

Слон махнув хвостом і розбив кілька рюмок - буває...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:51

  matroSkin написав:Если эта хроника (ниже) отражает реальность, то это п...озор какой-то (С.)
Оливье-ралли, забег распиловщиков, майорско-баульское троебороье...
Ну наличка - понятно, рада стараться, миняйлы на 15 коп. подскочили, уже не ждали, что можно на НГ повесить на окна 28-28.50 - а тут на тебе.
А на МБ, правда, все забухали со вчера с обеда?
Вчера покупателей на 28.20 не нашлось, сегодня продавцов на 28.30/35.
НБУ пришлось, кряхтя из-под стола выбираться, за прилавок становиться
ужас, что делается. волнуюсь за здоровье финансовой системы :mrgreen:
Непоборимая сила национальных традиций
...
14:09 Купили у Нацбанка около 20 млн.долларов по 28,35, остальные выжидают.
14:05 Появление Нацбанка немного успокоило покупателей. Они увидели предел, выше которого сегодня не вырастут. Но по 28,35 покупать желающих пока немного.
13:38 В обед активизировались покупатели. Все более дешевые предложения расхватали. После того, как самый дешевый "оффер" стал 28,50, на рынке появился Национальный банк. Он вышел с продажей по 28,35.
13:05 Полчаса в системе Bloomberg не было ни одной сделки. Затем прошли покупки по 28,29.

ця тема стара як світ, памп-енд-дамп на малих обертах
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:53

Аналитики прогнозируют существенное падение спроса на металлургическое сырье со стороны Китая. Это плохая новость для нашего экспорта, поскольку других растущих рынков сбыта в мире нет, а спрос в ЕС и Индии будет оставаться на низком уровне

Украинские металлургические компании будут вынуждены покинуть китайский рынок в 2021 году
https://silkbridge.info/ukrainskie-meta ... 2021-godu/
zРадио
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