Додано: Сер 30 гру, 2020 15:40

Если эта хроника (ниже) отражает реальность, то это п...озор какой-то (С.)Оливье-ралли, забег распиловщиков, майорско-баульское троебороье...Ну наличка - понятно, рада стараться, миняйлы на 15 коп. подскочили, уже не ждали, что можно на НГ повесить на окна 28-28.50 - а тут на тебе.А на МБ, правда, все забухали со вчера с обеда?Вчера покупателей на 28.20 не нашлось, сегодня продавцов на 28.30/35.НБУ пришлось, кряхтя из-под стола выбираться, за прилавок становитьсяужас, что делается. волнуюсь за здоровье финансовой системыНепоборимая сила национальных традиций...14:09 Купили у Нацбанка около 20 млн.долларов по 28,35, остальные выжидают.14:05 Появление Нацбанка немного успокоило покупателей. Они увидели предел, выше которого сегодня не вырастут. Но по 28,35 покупать желающих пока немного.13:38 В обед активизировались покупатели. Все более дешевые предложения расхватали. После того, как самый дешевый "оффер" стал 28,50, на рынке появился Национальный банк. Он вышел с продажей по 28,35.13:05 Полчаса в системе Bloomberg не было ни одной сделки. Затем прошли покупки по 28,29.