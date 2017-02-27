jump написав:Українці за січень-листопад 2020 року з-за кордону переказали 11,026 млрд доларів.
Це на 1,8% або на 196 млн доларів більше за аналогічний минулорічний показник. Про це свідчать дані Національного банку України.
Зокрема за 11 місяців 2019 року сума грошових переказів приватних осіб в Україну склала 10,83 млрд доларів.
НБУ враховує у статистиці як офіційні, так і неофіційні канали переказів. За неофіційними каналами в Україну надійшло 4,3 млрд доларів. Це на 981 млн доларів менше, ніж за аналогічний період минулого року.
В прошлом суммы переводов прирастали в среднем на 15% ежегодно, что позволяло финансировать рост потребления импорта и увеличение тарифов госмонополий. На ближайшие пару лет такой опции не будет - безработица в еврозоне продолжает расти. Но тарифы продолжал расти, что уменьшит покупательную способность населения
Если эта хроника (ниже) отражает реальность, то это п...озор какой-то (С.) Оливье-ралли, забег распиловщиков, майорско-баульское троебороье... Ну наличка - понятно, рада стараться, миняйлы на 15 коп. подскочили, уже не ждали, что можно на НГ повесить на окна 28-28.50 - а тут на тебе. А на МБ, правда, все забухали со вчера с обеда? Вчера покупателей на 28.20 не нашлось, сегодня продавцов на 28.30/35. НБУ пришлось, кряхтя из-под стола выбираться, за прилавок становиться ужас, что делается. волнуюсь за здоровье финансовой системы Непоборимая сила национальных традиций ... 14:09 Купили у Нацбанка около 20 млн.долларов по 28,35, остальные выжидают. 14:05 Появление Нацбанка немного успокоило покупателей. Они увидели предел, выше которого сегодня не вырастут. Но по 28,35 покупать желающих пока немного. 13:38 В обед активизировались покупатели. Все более дешевые предложения расхватали. После того, как самый дешевый "оффер" стал 28,50, на рынке появился Национальный банк. Он вышел с продажей по 28,35. 13:05 Полчаса в системе Bloomberg не было ни одной сделки. Затем прошли покупки по 28,29.
matroSkin написав:14:09 Купили у Нацбанка около 20 млн.долларов по 28,35, остальные выжидают. 14:05 Появление Нацбанка немного успокоило покупателей. Они увидели предел, выше которого сегодня не вырастут. Но по 28,35 покупать желающих пока немного. 13:38 В обед активизировались покупатели. Все более дешевые предложения расхватали. После того, как самый дешевый "оффер" стал 28,50, на рынке появился Национальный банк. Он вышел с продажей по 28,35. 13:05 Полчаса в системе Bloomberg не было ни одной сделки. Затем прошли покупки по 28,29.
Слон махнув хвостом і розбив кілька рюмок - буває...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
matroSkin написав:Если эта хроника (ниже) отражает реальность, то это п...озор какой-то (С.) Оливье-ралли, забег распиловщиков, майорско-баульское троебороье... Ну наличка - понятно, рада стараться, миняйлы на 15 коп. подскочили, уже не ждали, что можно на НГ повесить на окна 28-28.50 - а тут на тебе. А на МБ, правда, все забухали со вчера с обеда? Вчера покупателей на 28.20 не нашлось, сегодня продавцов на 28.30/35. НБУ пришлось, кряхтя из-под стола выбираться, за прилавок становиться ужас, что делается. волнуюсь за здоровье финансовой системы Непоборимая сила национальных традиций ... 14:09 Купили у Нацбанка около 20 млн.долларов по 28,35, остальные выжидают. 14:05 Появление Нацбанка немного успокоило покупателей. Они увидели предел, выше которого сегодня не вырастут. Но по 28,35 покупать желающих пока немного. 13:38 В обед активизировались покупатели. Все более дешевые предложения расхватали. После того, как самый дешевый "оффер" стал 28,50, на рынке появился Национальный банк. Он вышел с продажей по 28,35. 13:05 Полчаса в системе Bloomberg не было ни одной сделки. Затем прошли покупки по 28,29.
ця тема стара як світ, памп-енд-дамп на малих обертах
Аналитики прогнозируют существенное падение спроса на металлургическое сырье со стороны Китая. Это плохая новость для нашего экспорта, поскольку других растущих рынков сбыта в мире нет, а спрос в ЕС и Индии будет оставаться на низком уровне
matroSkin написав: Если эта хроника (ниже) отражает реальность, то это п...озор какой-то (С.) Оливье-ралли Непоборимая сила национальных традиций ...
ця тема стара як світ, памп-енд-дамп на малих обертах
Старую собаку новым трюкам не научишь. Всё понятно Умудряются рисовать этот подскок на МБ на последние 2 или 3 дня года миниум с 2016 (в этом году мастерам много задач нарезали - получилось ценник на НГ рисовать только в последний день - совсем как-то палевно) понятно зачем, понятно, кому выгодно (да, почти всем сторонам, если задуматься - от барыг до НБУ с МИнфином), и всё равно - это затхлый лоходром