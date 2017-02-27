Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............31.12.2020............04.01.2021
дата розрахунку.............30.12.2020.............30.12.2020
Євро................................34,7396..................34,7396
Долар США.....................28,2746..................28,2746
После затянувшихся раздумий, официальный курс принят по результатам вчерашней сессии.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. С места в карьер выросли на 5 копейки, сразу же развернулись и снизились на 3.5 копейки. После небольшой паузы снова развернулись и к 12 успели вырасти на 3 копейки. Рынок очень тонкий, на месте не сидится.
В мире доллар упал.
Справочный курс встретили котировками 28.2450 - 28.2700, что на 3.5 копейки выше открытия.
После полудня рынок стал настолько тонкий и сумбурный, что информация о котировках стала поступать с большими расхождениями. После обеда участниками рынка был замечен НБУ с продажей по 28.35.
Этот уровень мы и примем за уровень окончания сессии. Точнее не получается. Даже у НБУ не получилось
В мире доллар продолжил снижение.
Этот день в истории:
2020 - 23.6862 (0) +459 (+19.38%)
2019 - 27.6883 (0) +59 (+2.13%)
2018 - 28.0672 (0) +21 (+0.75%)
2017 - 26.6924 (-50) +158 (+5.92%)
Девальвация за 4 года выглядит весьма умеренной, несмотря на впечатляющий прирост этого года относительно аномально низких значений.