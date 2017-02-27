Додано: Сер 30 гру, 2020 16:42

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з......30.12.2020.....31.12.2020........ 04.01.2021

дата розрахунку......29.12.2020.....30.12.2020........30.12.2020

Євро........................34,6375...........34,7396.............34,7396...+0.29%

Долар США.............28,2605...........28,2746.............28,2746...+0.05%

После полудня доллар прибавил почти 3 копейки.

Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. С места в карьер выросли на 5 копейки, сразу же развернулись и снизились на 3.5 копейки. После небольшой паузы снова развернулись и к 12 успели вырасти на 3 копейки. Рынок очень тонкий, на месте не сидится.

В мире доллар упал.

Справочный курс встретили котировками 28.2450 - 28.2700, что на 3.5 копейки выше открытия.

После полудня рынок стал настолько тонкий и сумбурный, что информация о котировках стала поступать с большими расхождениями. После обеда участниками рынка был замечен НБУ с продажей по 28.35.

Этот уровень мы и примем за уровень окончания сессии. Точнее не получается.

В мире доллар продолжил снижение.



Этот день в истории:

2020 - 23.6862 (0) +459 (+19.38%)

2019 - 27.6883 (0) +59 (+2.13%)



2018 - 28.0672 (0) +21 (+0.75%)

2017 - 26.6924 (-50) +158 (+5.92%)



Девальвация за 4 года выглядит весьма умеренной, несмотря на впечатляющий прирост этого года относительно аномально низких значений.