Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з......30.12.2020.....31.12.2020........04.01.2021 дата розрахунку......29.12.2020.....30.12.2020........30.12.2020 Євро........................34,6375...........34,7396.............34,7396...+0.29% Долар США.............28,2605...........28,2746.............28,2746...+0.05% После полудня доллар прибавил почти 3 копейки. Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. С места в карьер выросли на 5 копейки, сразу же развернулись и снизились на 3.5 копейки. После небольшой паузы снова развернулись и к 12 успели вырасти на 3 копейки. Рынок очень тонкий, на месте не сидится. В мире доллар упал. Справочный курс встретили котировками 28.2450 - 28.2700, что на 3.5 копейки выше открытия. После полудня рынок стал настолько тонкий и сумбурный, что информация о котировках стала поступать с большими расхождениями. После обеда участниками рынка был замечен НБУ с продажей по 28.35. Этот уровень мы и примем за уровень окончания сессии. Точнее не получается. В мире доллар продолжил снижение.
Этот день в истории: 2020 - 23.6862 (0) +459 (+19.38%) 2019 - 27.6883 (0) +59 (+2.13%)
Zebra написав:А сдавать валюту хорошими купюрами, чтоб потом получить полпачки потертого старья и 1-2% сверху после года маринования - не подходит.
А Вы не берите такие рваные купюры, никто ж не заставляет! Или выбирайте грн.депозит, 8% тоже неплохо чем вообще ничего.
Ситуації різні можуть складатися. В деяких мілких банках/відділеннях, крім [частки] "непотребу" (який їм "спустили" згори) нічого може не бути на видачу. І не один день. До того ж, перевірити в касі 5-10 купюр чи 500-1000 - різні за масштабами задачі. Втім, для багатьох строковий депо в гривні на великі суми - не варіант.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Начисления населению за услуги ЖКХ в ноября взлетели на 45% с 15,3 млрд грн в 2019-м до 22,1 млрд грн в 2020-м. Соответствующим образом взлетели и просрочки оплат
Это очень сильная предпосылка для разгона инфляции - полагаю, что по итогам 2021-го рост цен вернется к 2-значным значениям (т.е. >10%). Не поможет даже слабый потребительский спрос - увеличивать их придется за счет роста себестоимости. А саму коммунальную сферу ждет кризис неплатежей
Сибарит написав:Добавлено: Ср 30 дек, 2020 16:42 Официальный курс. Итоги. Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............31.12.2020............04.01.2021 дата розрахунку.............30.12.2020.............30.12.2020 Євро........................34,7396..................34,7396 Долар США...................28,2746..................28,2746 После затянувшихся раздумий, официальный курс принят по результатам вчерашней сессии. ...
со вчера на сегодня НБУ был 28,26 и 34,64 не совсем по вчерашней получается но "героическую оборону" рубежа .35, наверное, каким-то ТОМом засчитают хотя и на злонамеренно рукотворный (со строны НБУ) курс "для бюджета и прибыли" такая прибавка не тянет, придется признать
zРадио написав:Начисления населению за услуги ЖКХ в ноября взлетели на 45% с 15,3 млрд грн в 2019-м до 22,1 млрд грн в 2020-м. Соответствующим образом взлетели и просрочки оплат
Это очень сильная предпосылка для разгона инфляции - полагаю, что по итогам 2021-го рост цен вернется к 2-значным значениям (т.е. >10%). Не поможет даже слабый потребительский спрос - увеличивать их придется за счет роста себестоимости. А саму коммунальную сферу ждет кризис неплатежей
matroSkin написав:со вчера на сегодня НБУ был 28,26 и 34,64 не совсем по вчерашней получается
Спасибо! Я привык, что дается текущий и будущий и не заметил, что сегодня дали два будущих Исправил
"Оборону рубежа", похоже, засчитали сегодня. 3 копейки после полудня на тонком рынке - это серьезный результат, особенно для такого тонкого рынка как сегодня. Обороняли правильно. То, что сегодня происходило, больше похоже на рулетку, чем на серьезные рыночные движения.