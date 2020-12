Додано: Сер 30 гру, 2020 16:51

fin написав: Zebra написав: А сдавать валюту хорошими купюрами, чтоб потом получить полпачки потертого старья и 1-2% сверху после года маринования - не подходит. А сдавать валюту хорошими купюрами, чтоб потом получить полпачки потертого старья и 1-2% сверху после года маринования - не подходит. А Вы не берите такие рваные купюры, никто ж не заставляет! Или выбирайте грн.депозит, 8% тоже неплохо чем вообще ничего. А Вы не берите такие рваные купюры, никто ж не заставляет! Или выбирайте грн.депозит, 8% тоже неплохо чем вообще ничего.

Ситуації різні можуть складатися. В деяких мілких банках/відділеннях, крім [частки] "непотребу" (який їм "спустили" згори) нічого може не бути на видачу. І не один день. До того ж, перевірити в касі 5-10 купюр чи 500-1000 - різні за масштабами задачі.

Втім, для багатьох строковий депо в гривні на великі суми - не варіант. Ситуації різні можуть складатися. В деяких мілких банках/відділеннях, крім [частки] "непотребу" (який їм "спустили" згори) нічого може не бути на видачу. І не один день. До того ж, перевірити в касі 5-10 купюр чи 500-1000 - різні за масштабами задачі.Втім, для багатьох строковий депо в гривні на великі суми - не варіант.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell