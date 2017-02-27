RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7077707870797080
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:35

  kulishgazmagnat написав:
  vitaliian написав:28,30 мы ещё увидим в январе вот выше врядли

А может и раньше :mrgreen:

Та-дам! :mrgreen:
https://minfin.com.ua/2020/12/30/57832690/
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2542
З нами з: 06.08.19
Подякував: 609 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:46

Новость от НБУ

  vovan_prm написав:Примерно раз в год я задаю на этом форуме один и тот же незатейливый вопрос....

Почему в нашей стране в 21-ом веке до сих пор, не смотря на развитие цифровых технологий, не работают механизмы фьючерсов и опционов?

Вас услышали :)
Національний банк оновив Стратегію валютних інтервенцій
Новая стратегия принята в связи с окончанием действия старой. В описании всячески подчеркивается преемственность.
Единственным значимым новшеством, которое заметил, является возможность использования деривативов:
Одночасно, в доповнення до традиційних умов проведення валютних інтервенцій (“тодˮ, “том”, “спот”) Національний банк урахував можливість застосування деривативів, що передбачено в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2021 рік, затверджених рішенням Ради Національного банку від 10 вересня 2020 року №41-рд. Деривативні фінансові інструменти можуть застосовуватися лише за умови, що це не призведе до розбалансування ситуації у відповідних сегментах фінансового ринку.

Не знаю, насколько эти инструменты применимы для интервенций, но есть шанс, что НБУ научит участников рынка ими пользоваться.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5489
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3504 раз.
Подякували: 9959 раз.
 
Профіль
26
11
27
2
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Обороняли правильно.

в чем правильность обороны на уровне 28.35 ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 800
З нами з: 21.07.10
Подякував: 143 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Загальна сума вкладів фізосіб впродовж листопада зросла на 7,33 мільярда гривень та становить 582 мільярди на 1 грудня.

З них вкладів у національній валюті - 335,6 мільярда, ще 246,8 мільярда гривень в еквіваленті - в іноземній. За жовтень обсяг гривневих вкладів зріс на 4,9 мільярда, валютних - на 2,5 мільярда..

Економічна правда


Вот такой странный кризис, депозиты ломятся от веса денег, а вкладчиков все больше и больше. Уже и % снизились всё равно несут, надо наверное сделать посещение банка платным...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5415
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1123 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7077707870797080
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2131, 2132, 2133
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21321 2780447
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 16:34
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7346 1709324
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 14:07
change_pm
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 146558
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.