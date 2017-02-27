vovan_prm написав:Примерно раз в год я задаю на этом форуме один и тот же незатейливый вопрос....
Почему в нашей стране в 21-ом веке до сих пор, не смотря на развитие цифровых технологий, не работают механизмы фьючерсов и опционов?
Вас услышали Національний банк оновив Стратегію валютних інтервенцій Новая стратегия принята в связи с окончанием действия старой. В описании всячески подчеркивается преемственность. Единственным значимым новшеством, которое заметил, является возможность использования деривативов:
Одночасно, в доповнення до традиційних умов проведення валютних інтервенцій (“тодˮ, “том”, “спот”) Національний банк урахував можливість застосування деривативів, що передбачено в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2021 рік, затверджених рішенням Ради Національного банку від 10 вересня 2020 року №41-рд. Деривативні фінансові інструменти можуть застосовуватися лише за умови, що це не призведе до розбалансування ситуації у відповідних сегментах фінансового ринку.
Не знаю, насколько эти инструменты применимы для интервенций, но есть шанс, что НБУ научит участников рынка ими пользоваться.