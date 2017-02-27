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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7077707870797080>
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Население оплатило только 50% начисленных сумм? И они с 1 января еще на 20-50% коммуналку подымают? Я думаю олигархат очень плохо закончит.

Платили і будуть платити, бо халяву вже ніхто не поверне. Це рух в один бік, не залежно від владних портретів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:со вчера на сегодня НБУ был 28,26 и 34,64
не совсем по вчерашней получается

Спасибо!
Я привык, что дается текущий и будущий и не заметил, что сегодня дали два будущих :oops:
Исправил

"Оборону рубежа", похоже, засчитали сегодня. 3 копейки после полудня на тонком рынке - это серьезный результат, особенно для такого тонкого рынка как сегодня.
Обороняли правильно. То, что сегодня происходило, больше похоже на рулетку, чем на серьезные рыночные движения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:35

  kulishgazmagnat написав:
  vitaliian написав:28,30 мы ещё увидим в январе вот выше врядли

А может и раньше :mrgreen:

Та-дам! :mrgreen:
https://minfin.com.ua/2020/12/30/57832690/
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:46

Новость от НБУ

  vovan_prm написав:Примерно раз в год я задаю на этом форуме один и тот же незатейливый вопрос....

Почему в нашей стране в 21-ом веке до сих пор, не смотря на развитие цифровых технологий, не работают механизмы фьючерсов и опционов?

Вас услышали :)
Національний банк оновив Стратегію валютних інтервенцій
Новая стратегия принята в связи с окончанием действия старой. В описании всячески подчеркивается преемственность.
Единственным значимым новшеством, которое заметил, является возможность использования деривативов:
Одночасно, в доповнення до традиційних умов проведення валютних інтервенцій (“тодˮ, “том”, “спот”) Національний банк урахував можливість застосування деривативів, що передбачено в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2021 рік, затверджених рішенням Ради Національного банку від 10 вересня 2020 року №41-рд. Деривативні фінансові інструменти можуть застосовуватися лише за умови, що це не призведе до розбалансування ситуації у відповідних сегментах фінансового ринку.

Не знаю, насколько эти инструменты применимы для интервенций, но есть шанс, что НБУ научит участников рынка ими пользоваться.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Обороняли правильно.

в чем правильность обороны на уровне 28.35 ?
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Загальна сума вкладів фізосіб впродовж листопада зросла на 7,33 мільярда гривень та становить 582 мільярди на 1 грудня.

З них вкладів у національній валюті - 335,6 мільярда, ще 246,8 мільярда гривень в еквіваленті - в іноземній. За жовтень обсяг гривневих вкладів зріс на 4,9 мільярда, валютних - на 2,5 мільярда..

Економічна правда


Вот такой странный кризис, депозиты ломятся от веса денег, а вкладчиков все больше и больше. Уже и % снизились всё равно несут, надо наверное сделать посещение банка платным...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:04

  vitaliian написав:
Загальна сума вкладів фізосіб впродовж листопада зросла на 7,33 мільярда гривень та становить 582 мільярди на 1 грудня.

З них вкладів у національній валюті - 335,6 мільярда, ще 246,8 мільярда гривень в еквіваленті - в іноземній. За жовтень обсяг гривневих вкладів зріс на 4,9 мільярда, валютних - на 2,5 мільярда..

Економічна правда


Вот такой странный кризис, депозиты ломятся от веса денег, а вкладчиков все больше и больше. Уже и % снизились всё равно несут, надо наверное сделать посещение банка платным...

я не могу понять: как одновременно [якобы] растут депозиты и агрегат М1 (т.е. деньги вне банков).

шмыгали совсем забрехались. хотят сказать что под 8% народ охотнее несет, чем под 18%?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:21

  Moneta написав:я не могу понять: как одновременно [якобы] растут депозиты и агрегат М1 (т.е. деньги вне банков).

Может это те самые +36% напечатанной гривны с начала года?
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:23

Moneta наверное из неработающих бизнесов вынимают, не чиновники же коррупционеры несут взятки в банки?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:48

Украинские пенсионеры стали богаче в среднем на 400 грн
В Украине в 2020 году размер средней пенсии вырос на 400 грн и составляет более 3400 гривен. Об этом в фейсбуке сообщает Министерство социальной политики.
https://minfin.com.ua/2020/12/30/57828670/

Будет теперь чем заплатить за воду, свет и газ.
Striker
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