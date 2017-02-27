Додано: Сер 30 гру, 2020 19:04

vitaliian написав: Загальна сума вкладів фізосіб впродовж листопада зросла на 7,33 мільярда гривень та становить 582 мільярди на 1 грудня.



З них вкладів у національній валюті - 335,6 мільярда, ще 246,8 мільярда гривень в еквіваленті - в іноземній. За жовтень обсяг гривневих вкладів зріс на 4,9 мільярда, валютних - на 2,5 мільярда..



Економічна правда



Вот такой странный кризис, депозиты ломятся от веса денег, а вкладчиков все больше и больше. Уже и % снизились всё равно несут, надо наверное сделать посещение банка платным... Вот такой странный кризис, депозиты ломятся от веса денег, а вкладчиков все больше и больше. Уже и % снизились всё равно несут, надо наверное сделать посещение банка платным...

я не могу понять: как одновременно [якобы] растут депозиты и агрегат М1 (т.е. деньги вне банков).



шмыгали совсем забрехались. хотят сказать что под 8% народ охотнее несет, чем под 18%? я не могу понять: как одновременно [якобы] растут депозиты и агрегат М1 (т.е. деньги вне банков).шмыгали совсем забрехались. хотят сказать что под 8% народ охотнее несет, чем под 18%?

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.