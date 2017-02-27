Zebra написав:Больше всего умиляют глупцы, которые несут в банки под такие жалкие проценты в рисковой бумаге свое заработанное.
Иначе как коррупционным путем нажитое, вменяемый человек (который может заработать 150 тысяч), нести в банк не будет.
Потому новая практика вполне логична. Если тебе не жалко своих денег, значит нажил ты их коррупционным путем, а не заработал.
Тут якраз ви помиляєтесь. Той хто сам заробив і заробляє, дуже чутливий до можливості знецінення його заощаджень. А ті про кого ви пишете живуть по принципу: "Легко прийшло, легко пішло". Це вам багато хто тут на форумі може підтвердити. Тому навіть той мізер, що дають банки - це щось. А пояснення чому несуть - дуже просте. Люди бояться тримати готівку дома. Адже інших адекватних інструментів заощадження крім валюти не має. Але це знову ж таки або готівка або депозити в банку.
Є ще одиин - аренда банківської скриньки. Як на мене то дуже надійний варіант. Значно надійніший за депозит за теперішньої влади.
Короткая у людей память. Почитайте, что было с ячейками в банках КИЇВ и Хрещатик.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Zebra написав:Население оплатило только 50% начисленных сумм? И они с 1 января еще на 20-50% коммуналку подымают? Я думаю олигархат очень плохо закончит.
Платили і будуть платити, бо халяву вже ніхто не поверне. Це рух в один бік, не залежно від владних портретів.
Де халява? Почему я должен платить за газ в прямом смысле втридорога, если его себестоимость добычи в Украине около 3 тыщ грн. Конечная цена для потребителя = +-5 тыщ грн - это абсолютно соответствует реалиям с учетом всех инвестиционных издержек. Но правда без всяких импортных паритетов и прочей "евроинтеграционной" чухни и чьих-то "интересов". То же самое и насчет электороэнергии - приведите в порядок "зеленый тариф" и не нужно сильно никуда повышать тарифы. Сделайте нормальные тарифы - будут нормальные проплаты - почти не нужны будут субсидии - более платежеспособное население. Но нет же - мы продолжаем жрать колючие кактусы во имя каких-то европейськых цинностей
Опять таки предлагаю сделать реформу - всем "радикальным" националистам и евроинтеграторам повысить тарифы до "рыночных" 10-15 грн и избавить их от халявы. А всем остальным нормальные тарифы.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 30 гру, 2020 20:09, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007 написав:Почему я должен платить за газ в прямом смысле втридорога, если его себестоимость около 3 тыщ грн.
Тому що ринкова ціна 10 тисяч, на сьогоднішній день. Треба було підписувати річний контракт по 5 тис. Так само і з електроенергію - Білорусь підвищила тариф для населення до 2,5 грн/кВт-год. Хоч запустили свою АЕС. Бо Лукашенко антинародний олігарх.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Alex2007 написав:Почему я должен платить за газ в прямом смысле втридорога, если его себестоимость около 3 тыщ грн.
Тому що ринкова ціна 10 тисяч, на сьогоднішній день. Треба було підписувати річний контракт по 5 тис. Так само і з електроенергію - Білорусь підвищила тариф для населення до 2,5 грн/кВт-год. Хоч запустили свою АЕС. Бо Лукашенко антинародний олігарх.
Дык. Опять 25. Давайте тогда уже и среднеевропейские рыночные зарплаты . Я газ в первую очередь имел ввиду.
Напоминает мне это всё некоторую особую форму мазохизма.