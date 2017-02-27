Додано: Сер 30 гру, 2020 20:03

lapay написав: Zebra написав: Население оплатило только 50% начисленных сумм? И они с 1 января еще на 20-50% коммуналку подымают? Я думаю олигархат очень плохо закончит. Население оплатило только 50% начисленных сумм? И они с 1 января еще на 20-50% коммуналку подымают? Я думаю олигархат очень плохо закончит.

Платили і будуть платити, бо халяву вже ніхто не поверне. Це рух в один бік, не залежно від владних портретів. Платили і будуть платити, бо халяву вже ніхто не поверне. Це рух в один бік, не залежно від владних портретів.

Де халява? Почему я должен платить за газ в прямом смысле втридорога, если его себестоимость добычи в Украине около 3 тыщ грн. Конечная цена для потребителя = +-5 тыщ грн - это абсолютно соответствует реалиям с учетом всех инвестиционных издержек. Но правда без всяких импортных паритетов и прочей "евроинтеграционной" чухни и чьих-то "интересов".То же самое и насчет электороэнергии - приведите в порядок "зеленый тариф" и не нужно сильно никуда повышать тарифы.Сделайте нормальные тарифы - будут нормальные проплаты - почти не нужны будут субсидии - более платежеспособное население. Но нет же - мы продолжаем жрать колючие кактусы во имя каких-то европейськых цинностейОпять таки предлагаю сделать реформу - всем "радикальным" националистам и евроинтеграторам повысить тарифы до "рыночных" 10-15 грн и избавить их от халявы. А всем остальным нормальные тарифы.